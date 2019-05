T. Bernaťák verí, že sa podarí zvoliť ďalších kandidátov na sudcov ÚS

Na archívnej snímke poslanec NR SR Tibor Bernaťák. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 22. mája (TASR) - Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák verí, že sa v opakovanej tajnej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) podarí zvoliť ďalších. Povedal to novinárom v stredu krátko pred voľbou.povedal Bernaťák s tým, že verí, že to bude viac ako jeden. Bol by rád, keby sa voľba už ukončila, ale nevie, či sa v stredu podarí zvoliť zvyšných chýbajúcich kandidátov.Národná rada v utorok v tajnom hlasovaní zvolila troch kandidátov na sudcov ÚS, ktorých ponúkne prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Keďže nevybrala dostatok mien, voľba sa opakuje v stredu.Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Z ôsmich zvolených kandidátov prezident SR Andrej Kiska vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana.