Analytik: Plné členstvo Srbska v EÚ nie je nedosiahnuteľná méta

Belehrad/Praha/ 14. októbra (TASR) – Perspektíva plného členstva v Európskej únii je významným prvkom stabilizácie krajín západného Balkánu a tiež kľúčovým nástrojom, ktorý má EÚ k dispozícií, ak chce od týchto krajín vymáhať dodržiavanie ich zásad právneho štátu. V rozhovore pre TASR to v pondelok povedal analytik z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) Tomáš Jungwirth.Posledné tri roky prebiehajú prístupové rokovania so Srbskom.objasnil Jungwirth.Príklady Slovinska a Chorvátska podľa neho ukazujú, že určite nejde o nedosiahnuteľnú métu, a predpokladá, že v prípade splnenia všetkých vecných záležitostí nebude vstup ďalších západobalkánskych krajín blokovaný.skonštatoval analytik.Výmena politických predstaviteľov Kosova podľa neho obnoveniu dialógu s Belehradom dáva nádej. V tejto súvislosti dodal, že nový premiér Albin Kurti by "v každom prípade mal zrušiť stopercentné clo uvalené na srbský tovar jeho predchodcom, inak sa celý proces nikam nepohne".V predčasných parlamentných voľbách v Kosove zvíťazili opozičné strany Sebaurčenie (Vetëvendosje) a Demokratická liga Kosova (LDK), ktoré tak ukončili doterajšiu nadvládu Demokratickej strany Kosova (PDK) podporujúcej prezidenta Hashima Thaciho.Nezávislosť Kosova uznáva 116 krajín sveta vrátane 23 z 28 členských štátov Európskej únie. Nezávislosť Kosova však odmietajú uznať mnohé krajiny vrátane Slovenska.