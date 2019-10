Raši: Digitálna transformácia je fenomén, ktorý sa dotýka každého

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Šamorín 14. októbra (TASR) - O výhodách i rizikách, ktoré prinášajú digitálne inovácie, diskutovali v pondelok v Šamoríne na konferencii driving.digital zástupcovia verejného, súkromného, akademického a neziskového sektora. Podujatie sa sústredilo na oblasť stabilných systémov a riešení v automobilovom priemysle a v dopravnom sektore.Ako zdôraznil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), pre Slovensko a jeho hospodárstvo je budúcnosť automobilového priemyslu kardinálnou témou, kedže sa dotýka viac ako 270.000 pracovných miest. Problémom však je skutočnosť, že sa zaostáva v diverzifikácii jeho produkcie, kedže produkciu tvoria výlučne osobné vozidlá, zaostáva sa vo výskume a vývoji a spomedzi krajín OECD Slovensko najviac ohrozuje automatizácia práce.Podľa Rašiho digitálna transformácia je fenomén, ktorý sa dotýka. Vidieť a cítiť ho na každom kroku a vo všetkých oblastiach života. Oblasť, ktorá sa v súčasnosti významným a viditeľným spôsobom mení v dôsledku prenikania digitálnych inovácií do praxe, je mobilita. Technologické trendy, medzi ktoré patria aj najnovšie systémy pre autonómne vozidlá, internet vecí (IoT), zdieľaná ekonomika, elektromobilita alebo mobilita ako služba, výrazne pozmenia celý sektor automotiv a zmenia prístupy k doprave a preprave ako takým. Celé odvetvie ovplyvní aj tlak na environmentálne štandardy výroby a prevádzky vozidiel, prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku, personalizácia a ďalšie trendy. Možno povedať, že v minulosti bola prekážkou technológia.pripomenul vicepremiér.Úlohou vlád, ako ďalej uviedol, je správne nastaviť podmienky pre rozvoj celého ekosystému inteligentnej mobility. Do tohto systému sa zapoja všetci relevantní aktéri a aj užívatelia a pomôžu identifikovať súčasné bariéry, ktoré bránia rozvoju mobility.Podľa Rašiho technológie, najmä digitálne, sú príležitosťou pre vstup do výskumných a inovatívnych projektov. Pre Slovensko je dôležité, aby bolo schopné na globálny trh prinášať inovatívne riešenia, napríklad v oblasti bezpečnosti a stability inteligentnej mobility. Pre slovenské IT tímy a spoločnosti je to príležitosť sa intenzívnejšie zapojiť do medzinárodných výskumných tímov, vyvíjať a produkovať vlastné riešenia uplatniteľné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.uzavrel vicepremiér.