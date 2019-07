Analytik: Postsovietsky priestor čaká séria dôležitých volieb

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Moskva/Bratislava 8. júla (TASR) - Oblasť postsovietskeho priestoru čaká v najbližších mesiacoch séria volieb, ktoré môžu podľa stáleho komentátora ruskej služby nemeckej verejnoprávnej stanice Deutsche Welle Ivana Preobraženského zásadne ovplyvniť vývoj tohto strategicky dôležitého regiónu na najbližších niekoľko rokov.V prvom rade to budú už tento mesiac parlamentné voľby na Ukrajine, ktoré sa môžu skončiť ". To by podľa analytika mohlo krajinu priviesť kVoľby sa však nevyhnú ani Rusku, kde by voliči mali na začiatku septembra rozhodovať oPreobraženskij predpokladá, že ich výsledky by mali demonštrovaťAnalytik poukázal v tejto súvislosti na skutočnosť, že niektorí kandidáti sa v kampani snažia verejne sa nehlásiť k vládnej strane Jednotné Rusko aj napriek tomu, že za ňu kandidujú alebo majú jej podporu.Preobraženskij verí, že nemenej dôležité môžu byť aj parlamentné voľby v Bielorusku, ktoré budú v novembri. Súvisieť to má najmä s narastajúcim tlakom Kremľa, cieľom ktorého je užšie priviazať túto postsovietsku republiku k Rusku, prípadne juNové voľby by však mohli byť v sledovanom období vypísané i v Tadžikistane, kde by sa dlhoročný prezident Emomali Rachmon mohol takýmto spôsobomAj prebiehajúce demonštrácie v Gruzínsku môžu podľa analytika vyústiť až do vypísania nových volieb, pričom k podobnému záveru môže priviesť aj neľahká vládna koalícia proruskej Socialistickej strany Moldavska (PSRM) s proeurópskym blokom ACUM v Moldavsku.zdôraznil Preobraženskij." dodal analytik.