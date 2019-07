Rezort zahraničia VARUJE: Do týchto krajín nie je bezpečné cestovať

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Bratislava 8. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR upozorňuje na relatívnu bezpečnosť cestovania do jednotlivých krajín svojimi cestovnými odporúčaniami. Podľa riaditeľa konzulárneho odboru MZVaEZ SR Martina Bezáka ministerstvo aplikuje štyri stupne cestovných odporúčaní. „Štvrtý najvyšší stupeň je odporúčanie opustiť krajinu a platí pre teritória postihnuté ozbrojenými konfliktmi,“ vysvetlil. Aktuálne ide o Irak, Jemen, Sýriu, Líbyu a Somálsko.Cestovné odporúčanie tretieho stupňa radí necestovať do určitých oblastí krajiny. Momentálne sa vzťahuje aj na Slovákmi turisticky obľúbený Egypt. „Upozorňujeme slovenských občanov, že na severnom Sinaji platí okrem výnimočného stavu aj zákaz nočného vychádzania,“ uviedlo MZVaEZ SR na svojej webovej stránke. Túto časť Egypta, a tiež západné územia hraničiace s Líbyou považuje ministerstvo dlhodobo za rizikové a odporúča slovenským občanom, aby tam necestovali.Zavedenie výnimočného stavu neovplyvnilo fungovanie egyptských turistických letovísk pri Červenom mori. Slovákom dovolenkujúcim v Egypte MZVaEZ SR odporúča riadiť sa pokynmi cestovných kancelárií a ich delegátov. Je vhodné zdržiavať sa v hotelovom rezorte a vyhnúť sa verejným plážam. „Taktiež odporúčame zvážiť účasť na organizovaných výletoch alebo individuálnu turistiku po južnej časti Sinajského polostrova, do delty Nílu, Káhiry, Alexandrie a Fajúmu,“ pripomína ministerstvo.„Je dôležité sledovať aktuálny vývoj bezpečnostnej situácie a striktne rešpektovať pokyny príslušníkov bezpečnostných zložiek,“ tvrdia pracovníci MZVaEZ SR. Z hľadiska kriminality v Egypte predstavujú najväčšie riziko vreckári a drobní zlodeji. „Pri pohybe mimo turistických stredísk odporúčame uprednostniť nevýstredné oblečenie,“ doplnili. V urgentných prípadoch môžu slovenskí občania volať na pohotovostné číslo Veľvyslanectva SR v Káhire +201000060968 alebo na telefónne číslo stálej diplomatickej služby MZVaEZ SR +421-2-59785978.Cestovné odporúčanie tretieho stupňa sa vzťahuje aj na Afganistan, Pakistan, Indiu či Filipíny. Tiež Sudán, Južný Sudán, Stredoafrickú republiku, Mali, Benin, Burkinu Faso a Venezuelu.„V rámci organizovaného cestovného ruchu je u Slovákov číslom jeden z hľadiska obľúbenosti Turecko,“ konštatuje Bezák. V roku 2018 podľa ministerstva malo Turecko navštíviť 160.000 občanov SR a tento rok by to podľa údajov zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií malo byť až 200.000. Pre Turecko dlhodobo platí druhý stupeň cestovného odporúčania, ktoré radí zvážiť cestu do určitých oblastí. Nevzťahuje sa však na známe letné dovolenkové destinácie ako Anatalya, Alanya, Izmir, Bodrum, Kappadokia, Ankara či Istanbul.„Odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania sa týka len pohraničných regiónov juhovýchodného Turecka, kde sa v dôsledku situácie v susednej Sýrii a Iraku zvýšili bezpečnostné riziká,“ uviedlo MZVaEZ na webovej stránke. Ide o miesta a provincie Adana, Hatay, Gazi Antep, Şanliurfa, Mardin, Şirnak a Hakkari.Pre slovenských turistov, ktorí v Turecku potrebujú konzulárnu asistenciu, je k dispozícii Veľvyslanectvo SR v Ankare, Generálny konzulát v Istanbule a osem honorárnych konzulátov v jednotlivých regiónoch. Kontakty na ne sú k dispozícii na webovej stránke MZVaEZ SR.