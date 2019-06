Analytik: USA neodídu z Afganistanu bez riešenia ako porazení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Praha 29. júna (TASR) - Taliban v roku 2019 už nie je tou istou organizáciou, akou bol v roku 2001, a Američania nebudú chcieť z krajiny odísť bez konštruktívneho riešenia ako porazená mocnosť. Aj preto sa Afganistan nemusí po avizovanom odchode amerických vojsk nutne vrátiť do stavu, v akom sa nachádzal pred americkou inváziou. V rozhovore pre TASR to pri príležitosti sobotňajších rokovaní predstaviteľov USA a Talibanu v katarskej metropole Dauha konštatoval Slavomír Horák z Inštitútu medzinárodných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe.Z hľadiska motivácie Spojených štátov sadnúť si za rokovací stôl s predstaviteľmi afganského fundamentalistického hnutia Taliban Horák nepredpokladá, že ide o faktické uznanie porážky.Pripúšťa pritom, že v kratšom časovom horizonte "Poukazuje však na fakt, že americkí vyjednávači ", s cieľom dosiahnuť všeobecnú dohoduTaktiež Trump podľa neho nehodlá odísť z krajiny bez konštruktívneho riešenia - ako porazený.Analytik tiež nepredpokladá, že Taliban by bol schopný po odchode spojeneckých vojsk automaticky ovládnuť celý Afganistan, a to aj napriek tomu, že je "Horák v tejto súvislosti zdôrazňuje, že na polovicu Afganistanu sa vplyv Talibanu prakticky vôbec nevzťahuje, čo však automaticky neznamená, že sú tieto oblasti spravované ústrednou vládou.Plánom Talibanu je podľa nedávnych vyhlásení jeho hovorcu Muhammada Suhajla Šáhína vytvorenie inkluzívnej islamskej vlády v koalícii s ostatnými silami v krajine.Horák však nepredpokladá, že po prípadnom vytvorení takejto vlády by sa Afganistan vrátil do čias pred americkou inváziou v roku 2001.Dobre to podľa analytikovho názoru ilustruje sféra školstva, v ktorej Taliban síce kladie značný dôraz na výučbu koránu, "Pokiaľ by predsa len Taliban po odchode spojencov z Afganistanu chcel pristúpiť k agresívnejšej politike, nezaobišlo by sa to bez intenzívnych bojov. Hnutie totiž podľa Horáka už nemá exkluzívne postavenie ako bašta islamského extrémizmu a o vplyv by musel bojovať aj s inými fundamentalistickými skupinami - vrátane Islamského štátu (IS).Donald Trump by chcel ukončiť pôsobenie amerických vojsk v Afganistane, ktoré predstavuje vôbec najdlhšiu operáciu armády USA v zahraničí. Americkí činitelia vlani v decembri uviedli, že Trump hodlá z Afganistanu stiahnuť polovicu z dovedna 14.000 amerických vojakov.Prebiehajúce rozhovory osobitného vyslanca USA pre afganský mierový proces Zalmaya Khalilzada s predstaviteľmi Talibanu by mali v katarskej metropole Dauha pokračovať 29. júna.