Stavební podnikatelia: Žiakov v stavebných odboroch nie je dostatok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michaela Zdražilová Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) upozorňuje na to, že počet končiacich žiakov v stavebných odboroch je každoročne nedostatočný na pokrytie potrieb odvetvia. Pre TASR to uviedol jeho prezident Pavol Kováčik." konštatoval.Zväz predpokladá, že do roku 2023 bude chýbať v stavebníctve 38.000 pracovníkov. V súčasnosti už riaditelia stavebných spoločností poukazujú na fakt, že ich ďalší rozvoj brzdí nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a ďalšie zákazky z dôvodu tohto nedostatku už nemôžu prijímať.Kvalita žiakov, ktorí končia stavebné odbory, je v súčasnosti na dobrej úrovni. Zväz však vidí v blízkej budúcnosti problém v tom, keď vzdelávací systém nereflektuje požiadavky Priemyslu 4.0. Táto koncepcia počíta nielen s vyššou zručnosťou v informačných technológiách, ale aj s vyššou multidisciplinaritou absolventov.Zväz stavebných podnikateľov sa snaží presvedčiť žiakov a rodičov o tom, že stavebníctvo je remeslo, v ktorom môžu byť úspešní, a chce ukázať rodičom, že práca v stavebníctve nie je o, ale o práci s novými informačnými prostriedkami a technológiami.uviedol Kováčik.Zväz podporil a propagoval tento rok rôzne súťaže stredných odborných škôl, napríklad 45. ročník súťaže žiakov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, medzinárodnú súťaž v Nitre Murár 2019 či medzinárodnú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik - murár - inštalatér s názvom STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019.uzavrel prezident ZSPS.