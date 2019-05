Analytik: Volením extrému do EP sa ukazuje žltá karta bežným stranám

Európsky parlament, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Bratislava 3. mája (TASR) - Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) voliči často dávajú hlas populistom nie preto, lebo veria, že tie dokážu skutočne riešiť ich problémy, ale preto, aby ukázali bežným stranám - ktoré ich sklamali - žltú, prípadne červenú kartu. Rozhodnutia Európskeho parlamentu pritom majú vo zvyšujúcej sa miere priamy vplyv na náš každodenný život. V rozhovore pre TASR to uviedol Janis Emmanouilidis z expertnej skupiny European Policy Center (EPC).Emmanouilidis upozornil, že aj napriek názorovej a ideologickej rôznorodosti strán zastúpených v Európskom parlamente možno jeho zastúpenie rozdeliť na dve hlavné skupiny. Prvou sú štandardné etablované strany - tzv. liberálny tábor, ktorý podporuje doterajšie smerovanie Únie. Druhú skupinu podľa jeho slov tvoria strany, ktoré sa voči terajšiemu stavu vecí v Únii stavajú kriticky, pričom ich spájaTieto skupiny spolu podľa Emmanouilidisa vytvárajú tzv. neliberálny tábor.uviedol Emmanouilidis.V tejto súvislosti však analytik zdôraznil, že strany neliberálneho táboraEmmanouilidis tiež nepredpokladá, že by sa neliberálnym stranám mohlo podariť "Dané strany sa totiž na problémoch zhodujú, pretrváva však medzi nimi značná rôznorodosť názorov na to, ako ich riešiť.Za rastom popularity neliberálnych strán v EP analytik vidí najmä. Zdôrazňuje však, že jej zdrojom nie je len často spomínaný "strach z vývoja socioekonomickej situácie", ale mnohí občania EÚ majú tiež obavy o zachovanie svojej identity a kultúry.Všetky tieto obavy a neistoty následne - podľa Emmanouilidisových slov - vytvárajú pôdu pre názor, žeAnalytik však v tejto súvislosti poukazuje na to, že občania EÚ sa často snažia práve prostredníctvom podpory neštandardných strán vo voľbách do EP "etablovaným stranám. Mnohí pritom podľa jeho názoru v skutočnostiĽudia si často neuvedomujú, že množstvo zákonov a nariadení,", myslí si Emmanouilidis. Poukazuje na to, že "Európsky parlament v posledných desaťročiach neustále zvyšoval svoju silu a vplyv" na rozhodovacie procesy v Únii." konštatoval analytik.Emmanouilidis podotkol, že pred Úniou a novým europarlamentom "stojí v nadchádzajúcom politickoinštitucionálnom cykle množstvo dôležitých výziev. Medzi ne budú patriť, uzatvoril Emmanouilidis.