Prvý charterový let zo Sliača bude do Turecka, pridali spoje do Grécka

Nový terminál na letisku Sliač. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Sliač 3. mája (TASR) - Turecká Antalya by mala byť prvým cieľom tohtoročnej charterovej sezóny na Letisku Sliač. Dovolenkári by mali odletieť 6. júna, pričom rovnaká destinácia by mala byť aj cieľom nasledujúceho letu, 7. júna.uviedol pre TASR obchodno-ekonomický riaditeľ Letiska Sliač Marian Korytiak. Asi k stovke plánovaných letov tak ešte pribudnú ďalšie.Novou cieľovou destináciu cestovných kancelárii bude tento rok grécke letisko Araxos na severozápade polostrova Peloponéz. Tam odlieta prvé lietadlo 8. júna. Okrem Antalye ostávajú stálymi destináciami egyptská Hurghada a bulharský Burgas.pripomenul Korytiak.Uplynulá charterová sezóna 2018 na Letisku Sliač bola z pohľadu počtu vybavených letov ako i počtu prepravených cestujúcich najlepšia v histórii prevádzky letiska. Počet prepravených cestujúcich dosiahol počet 41.866, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o viac ako 20 percent.