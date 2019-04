Analytik: Zemiaky sú na Slovensku o polovicu drahšie ako vlani

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. apríla (TASR) - Zemiaky sú na Slovensku o polovicu drahšie ako vlani. Informovala o tom Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD).Uviedla, že vo februári 2019 sa zemiaky predávali v priemere za 0,82 eura za kilogram (kg). Oproti februáru 2018, kedy sa cena pohybovala v priemere na úrovni 0,54 eura/kg, ide o nárast ceny zemiakov o 51,5 %.Poznamenala, že počas posledných 20 rokov, respektíve od začiatku milénia, sa zemiaky predávali za cenu vyššiu ako 0,80 eura/kg iba niekoľkokrát. Priemerná cena nad touto úrovňou tak je považovaná za maximum. Len pre zaujímavosť, priemerná cena zemiakov za posledných 10 rokov sa evidovala na úrovni 0,57 eura/kg.Slovensko nie je podľa Sadovskej jedinou krajinou, ktorá sa "pasuje" so zdražovaním zemiakov na pultoch v obchodoch. Tento trend evidujú, a to pomerne výrazne aj v okolitých krajinách V4. V Maďarsku sa vo februári 2019 podľa údajov Eurostatu zaznamenal medziročný nárast ceny zemiakov o 68,9 %, v Českej republike o 58,9 %, v Poľsku o 52,8 %. V EÚ ako celku sú sumy na cenovkách zemiakov o 24,0 % vyššie ako vlani, v eurozóne o 19,1 %.Upozornila, že konzumácia zemiakov má na Slovensku klesajúci trend. Kým pred 20 rokmi spotreboval Slovák v priemere 78,6 kg zemiakov ročne, pred desiatimi rokmi to bolo 58,7 kg a v roku 2017 už iba 48,9 kg. Odporúčaná hodnota ročnej dávky zemiakov na osobu je pritom 80,6 kg.spresnila Sadovská.Doplnila, že zberová plocha zemiakov sa na Slovensku v posledných rokov. Kým pred 20 rokmi bola zberová plocha zemiakov na úrovni 32.500 hektárov (ha), pred desiatimi rokmi to bolo 17.800 ha, ale v roku 2017 sa zemiaky pestovali, respektíve zberová plocha predstavovala iba 7500 ha.Dodala, že na problém zvyšujúcich sa cien zemiakov upozornili počas uplynulých dní naši susedia z Českej republiky. Ako dôvod uvádzajú sucho, a teda slabšiu úrodu vlani, ale problém vidia aj v skladovacích kapacitách. Zásoby domácich zemiakov tak podľa Sadovskej dochádzajú alebo došli a zemiaky sa momentálne dovážajú do obchodov za vyššie ceny. "Tento istý problém bol potvrdený pestovateľmi či producentmi aj na Slovensku," uzavrela Sadovská.