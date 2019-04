Zelenskyj by mal podľa prieskumu vyhrať druhé kolo volieb prezidenta

Na archívnej snímke Volodymyr Zelenskyj. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Kyjev 11. apríla (TASR) - Zabávač a herec Volodymyr Zelenskyj by mal v druhom kole prezidentských volieb na Ukrajine získať 61 percent hlasov, zatiaľ čo úradujúceho prezidenta Petra Porošenka by volilo 24 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra Reuters. Zvyšní respondenti sú buď ešte nerozhodnutí, alebo odmietli odpovedať.Ako uviedla agentúra TASS, obaja kandidáti v posledných dňoch prostredníctvom svojich štábov vedú polemiku okolo svojej debaty, na ktorú minulý týždeň Porošenka vyzval Zelenskyj. Debata sa podľa Zelenského predstáv mala konať na kyjevskom štadióne, s čím Porošenko súhlasil a navrhol aj termín jej konania.Podľa TASS kandidáti najnovšie nie sú schopní dohodnúť na dátume a najnovšie už ani na mieste jej konania.Potvrdil to vo štvrtok aj Artur Gerasimov, predseda klubu strany Blok Petra Porošenka (BPP). Vysvetlil, že Porošenko bude na Zelenského čakať 14. apríla o 14.40 h miestneho času na štadióne Olimpijskyj a večer 19. apríla bude v štúdiu verejnoprávnej televízie, kde sa bude konať zákonom predpísaná debata kandidátov druhého kola prezidentských volieb. To sa uskutoční 21. apríla.Táto televízna debata bude platená z rozpočtových prostriedkov, lebo podľa zákona o voľbách je povinná. Debatu na štadióne, ak sa uskutoční, by mali kandidáti platiť z vlastných fondov.Volebný štáb Volodymyra Zelenského vo štvrtok navrhol Porošenkovmu tímu, aby sa ich debata uskutočnila 19. apríla v režime videokonferencie. Informoval o tom šéf štábu Zelenského Ivan Bakanov.Vysvetlil, že ak Porošenko bude v daný deň v štúdiu verejnoprávnej televízie a "Povedal, že bude možné urobiť v priamom prenose prestrihy z jedného i druhého miesta.Na otázku, prečo Zelenskyj neplánuje prísť 19. apríla do televízneho štúdia, Bakanov odpovedal, ževyhlásil Bakanov.