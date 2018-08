ANALÝZA: Dovolenku navyše má desatina Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 2. augusta (TASR) - Benefit v podobe dovolenky navyše sa teší stále väčšej popularite. Najmä mladšie ročníky oceňujú v práci väčšiu voľnosť. Údaje z medzinárodného mzdového webu Paylab ukazujú, že omnoho viac ako na Slovensku, kde si ho užíva desatina Slovákov, je tento benefit rozšírený v Českej republike. Treba však dodať, že Česi majú k dispozícii menej štátnych sviatkov.Analýza medzinárodného webu Paylab, ktorý prevádzkuje mzdové portály v niekoľkých krajinách, sledovala trendy ponúkaného voľna zamestnancom. Slovenské údaje poskytol mzdový portál Platy.sk.Zamestnanecký benefit, keď je firma ochotná poskytnúť viac preplateného voľna, oceňujú najmä v krajinách, kde je kratšia zákonná dovolenka, prípadne málo štátnych sviatkov pripadajúcich na pracovný deň. Ponuka dovolenky navyše môže mať niekoľko podôb. Môže ísť o niekoľko dní navyše pre všetkých zamestnancov, narodeninové voľno či odmenu za lojálnosť zamestnanca, keď sa extra dovolenka viaže na odpracované roky vo firme.Spomedzi sledovaných krajín je tento benefit najrozšírenejší v Českej republike, kde ho deklaruje až 33 % zamestnancov. Na Slovensku je to výrazne menej. Spomedzi krajín V4 však skončilo Slovensko druhé. V Poľsku majú extra dovolenku k dispozícii iba necelé štyri percentá a v Maďarsku dokonca menej ako dve percentá zamestnancov.V Európe zväčša platí, že zamestnanci majú zo zákona nárok zhruba na 20 dní dovolenky, ktoré je zamestnávateľ povinný preplatiť. V niektorých krajinách je oddychových dní v rámci kolektívneho vyjednávania alebo pri špecifických profesiách ešte viac. V Maďarsku a na Slovensku zase platí, že starší zamestnanci majú viac dovolenky ako tí mladší.Najväčší luxus v podobe zákonnej dovolenky majú vo Veľkej Británii, a to presne 28 dní. Nasledujú krajiny, ako Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Luxembursko a Švédsko, kde je zákonné minimum 25 dní.Okrem zákonnej dovolenky však majú pracovníci v jednotlivých krajinách ďalšie extra voľno v podobe sviatkov. V Európe je najviac sviatkov na Slovensku, teda 15. Ďalej nasledujú Malta a Španielsko so 14 sviatkami a Česká republika, Rakúsko, či Chorvátsko s 13 dňami.Oddych vo forme preplatenej dovolenky je skutočným luxusom napríklad v USA, kde zamestnávateľ nemá povinnosť preplácať zamestnancom žiadnu dovolenku. Je na dobrovoľnom zvážení zamestnávateľa, či dni voľna svojim zamestnancom preplatí. Mnoho firiem v USA poskytuje možnosť "paid time off". V podstate platí, že to, na čo majú zamestnanci v Európe nárok zo zákona, považujú firmy v USA za zamestnanecký benefit.TASR informovala Nikola Richterová z Profesie.