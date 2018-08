Letné horúčavy sú pre deti nebezpečné, pripomína lekárka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 2. augusta (TASR) - Horúčavy môžu byť pre bábätká a malé deti nebezpečné, pripomína to Nemocnica Košice-Šaca. Podľa slov primárky novorodeneckého oddelenia Slávky Vigárovej novorodenci a deti v dojčenskom veku ešte nemajú vyvinuté potné žľazy a nedokážu si regulovať telesnú teplotu tak, ako dospelý človek. Odporúča preto pravidelné dopĺňanie tekutín, dojčeným bábätkám najmä vo forme častejšieho dojčenia, u detí kŕmených náhradnou materskou výživou, ale vhodné je ponúkať aj čistú vodu.Teplo v kočíku je porovnateľné s teplom v aute, preto je lepšie používať taký kočík, v ktorom môžu mamičky zabezpečiť prúdenie vzduchu, napríklad vo forme sieťky.upozorňuje Virágová.Ako ďalej pripomína, ochladiť deti letnou sprchou niekoľkokrát za deň je lepšie, ako ísť sa schladiť do obchodného centra.doplnila Virágová s tým, že neodporúča prechádzky a zdržiavanie sa na priamom slnku. Rodičia by podľa nej nemali zabúdať ani na ľahké oblečenie, pokrývku hlavy, používanie opaľovacieho krému a slnečných okuliarov s UV filtrom.Počas vysokých horúčav tiež nie je vhodné jesť ťažké jedlá.doplnila, že vhodný je tiež melón.uviedla.Podľa jej slov ak sa rozhodnú rodičia ísť s dieťatkom na dovolenku k moru, je lepšie cestovať v noci, keď v aute nie je tak horúco a voliť radšej destinácie, ktoré sú nám blízke vzdialenosťou aj kultúrou.uzatvára Virágová a pripomína tiež dodržiavanie pitného režimu a dopĺňanie vypotených minerálov.