Analýza: Elektrická daň podľa INESS za tri roky vzrástla o 17 percent

Bratislava 27. augusta (TASR) - Elektrickádosiahla v prvej polovici tohto roka 31 eur/megawatthodinu (MWh), čo je o 17 % viac ako hodnota 26,5 eura/MWh z roku 2015. Referenčná domácnosť ročne na tejto fiktívnej dani zaplatí 71,3 eura, v roku 2015 to bolo 60,8 eura. Vyplýva to z aktuálnej analýzy INESS (Institute of Economic and Social Studies).Energetický sektor sa podľa analýzy od roku 2015 regulačne zásadne nezmenil. Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) narástla z vtedajších 21,82 eura/MWh na dnešných 26,2 eura/MWh, teda o viac ako 20 %.tvrdí analýza.konštatuje INESS.spresnil analytik INESS Martin Vlachynský.Sadzba spotrebnej dane na elektrinu 1,32 eura/MWh sa podľa neho nemenila, mierne sa ale zmenil pomer spotreby elektriny túto daň platiacich (firemní spotrebitelia) a neplatiacich spotrebiteľov, preto v našom výpočte figuruje (rozpočtová prognóza 2017) suma 0,37 eura/MWh (z 0,49 eura/MWh).Odvod spotrebiteľov do Národného jadrového fondu (NJF), slúžiaci na financovanie budúcich nákladov zatvárania jadrových elektrární, je podľa Vlachynského inflačne viazaný a aktuálne je s hodnotou 3,21 eura/MWh len o 1 eurocent vyšší, ako bol v čase počítania pôvodnej Elektrickej dane. Väčší skok nastane až v júli s hodnotou o 6 eurocentov vyššou.dodal Vlachynský.