OSN: Vedenie mjanmarskej armády by mali potrestať za zločiny

Rohinskí utečenci čakajú v rade na jedlo v utečeneckom tábore, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 27. augusta (TASR) - Najvyšší predstavitelia mjanmarskej armády by mali byť trestne stíhaní za účasť na genocíde voči menšinovému moslimskému etniku Rohingov. Vyhlásili to vyšetrovatelia z Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC), informuje tlačová agentúra AP.Ide o vrchného veliteľa mjanmarskej armády a piatich generálov, píše agentúra Reuters.Podľa expertov mjanmarská armáda v Jakchainskom štáte spáchala zločiny proti ľudskosti vrátane vraždy, znásilnenia, mučenia, zotročenia, násilia voči deťom a vypálenia celých dedín. Tieto zistenia, uviedli v 20-stranovej správe vyšetrovatelia OSN.uvádza sa v správe.Trojčlenná vyšetrovacia misia dôkladne zhromaždila stovky svedectiev rohinských utečencov, družicové záznamy a ďalšie informácie o spáchaní zločinov zo strany mjanmarskej armády.Experti OSN zároveň skritizovali mjanmarskú politickú líderku Aun Schan Su Ťij za to, že neuplatnila svoju morálnu autoritu, aby zabránila páchaniu týchto zverstiev.Rohinskí teroristi v Jakchainskom štáte 25. augusta zaútočili na policajné a armádne stanovištia. Mjanmarská armáda následne spustila odvetnú operáciu. Po týchto násilnostiach ušlo 700.000 Rohingov do susedného Bangladéša.