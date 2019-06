ANALÝZA: Európu poznačili nenávistné prejavy a xenofóbny populizmus

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Brusel/Štrasburg 11. júna (TASR) - Xenofóbny populizmus a rasistické nenávistné prejavy boli súčasťou politického ovzdušia v Európe aj v roku 2018. Uviedla to v utorok Rada Európy (RE) prostredníctvom výročnej správy svojho orgánu s názvom Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI).Rastúce znepokojenie verejnosti z ekonomických, geopolitických a technologických zmien využili podľa správy ECRI najmä tí, ktorí zo zhoršenia situácie vinili migrantov a menšiny, a to predovšetkým populistickí politici, ktorých cieľom bolo rozdelenie spoločnosti podľa národnostných, etnických alebo náboženských línií. Vlani takéto názory nevyjadrovali len okrajoví politici, ale v čoraz väčšej miere získavali priestor aj v rámci hlavných politických strán a vlád jednotlivých štátov RE.uvádza sa v správe ECRI, ktorá zároveň varuje pred hrozbou verejných diskusií podľa scenáraECRI upozornila aj na nárast šírenia tzv. falošných správ, ktoré často prinášajú skreslené predstavy o zraniteľných skupinách, a vyzvala v tejto súvislosti politikov a náboženských a komunitných lídrov, aby sa nielen vyhli používaniu nenávistných prejavov, ale aj aktívne proti tomuto fenoménu vystupovali.Protirasistický orgán Rady Európy za pozitívne považuje to, že čoraz viac krajín tejto 47-člennej organizácie prijíma dôležité opatrenia na zosúladenie svojich právnych predpisov s bojom proti nenávistným prejavom s európskymi a medzinárodnými normami v tejto oblasti.Správa konštatuje, že miera účasti utečencov a azylantov na trhu práce vo všeobecnosti bola aj vlani príliš nízka, najmä medzi ženami. "" odporúča ECRI.Vo väčšine členských štátov RE v roku 2018 prevládala islamofóbia a protiimigračné postoje. Moslimské ženy boli často terčom násilných prejavov, ktoré mali najmä podobu stiahnutia závojov z tváre alebo šiat zahaľujúcich celé telo a opľúvania.Podľa ECRI aj vlani platilo, že osoby s africkým pôvodom, ktoré sa narodili v Európe alebo tu žijú už dlhší čas, čelia narastajúcemu odporu zo strany väčšinovej spoločnosti. Osoby z tejto kategórie často podliehali praktikám rasového profilovania zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Rada Európy vyzvala členské štáty, aby takéto praktiky odsúdili.Úzka spolupráca medzi židovskými komunitami v krajinách Európy a národnými orgánmi sa ukázala byť účinným nástrojom v rámci boja proti antisemitizmu. Podľa ECRI židia v Európe však aj naďalej čelia nenávisti vrátane násilia, ktoré sa často považuje za opodstatnenú reakciu na konanie izraelskej vlády.Jednou z najviac marginalizovaných komunít v Európe sú Rómovia, upozorňuje správa ECRI. Obzvlášť zraniteľné sú rómske dievčatá a ženy. Aj napriek určitému pokroku, akým je napríklad terénna práca rómskych mediátorov v školách či v oblasti zdravotníckych služieb, nedošlo kEurópska komisia proti rasizmu a intolerancii je monitorovacím orgánom RE v oblasti ľudských práv, ktorý sa špecializuje na otázky týkajúce sa boja proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, intolerancie a diskriminácie na základe rasy, etnického či národného pôvodu, farby, občianstva, náboženstva, jazyka, sexuálnej orientácie a rodovej identity.