Analýza: Hutníctvo patrí k ťahúňom slovenského priemyslu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Výrazný nárast tržieb a pridanej hodnoty zaznamenal za uplynulé obdobie hutnícky priemysel na Slovensku a bol jedným z hlavných ťahúňov rastu celého priemyslu. Vývoj vo svete navyše ukazuje, že v tomto trende by mal pokračovať. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Euler Hermes zameranej na hutnícky priemysel.Toto odvetvie v minulom roku utŕžilo takmer deväť miliárd eur, čo je o 19 % viac ako rok predtým. Naďalej sa mu darilo najmä na zahraničných trhoch, keďže až tri štvrtiny produkcie išlo na export. Výsledky hutníckych podnikov pomohli celému priemyslu a stali sa hlavným motorom jeho rastu. Pridaná hodnota v tomto odvetví sa totiž medziročne zvýšila až o 18 %, čím prekonala všetky ostatné odvetvia.Za úspechom odvetvia stálo podľa analýzy najmä to, že sa zvýšila cena ocele, prijali sa opatrenia na zníženie dovozu vybraných oceľových výrobkov za dumpingové ceny a tiež to, že sa oživil dopyt po oceľových produktoch.hovorí risk manažér spoločnosti Euler Hermes Martin Bak.Najväčším hráčom v hutníctve naďalej ostáva spoločnosť U.S. Steel Košice, ktorej tržby v roku 2017 prekročili 2,6 miliardy eur, čím medziročne narástli o takmer 30 %. V prvej trojke je aj Slovalco Žiar nad Hronom a Bekaert Hlohovec, ktorých tržby sú však rádovo nižšie.Hutníctvo by si podľa analýzy malo silné postavenie udržať. Svetová asociácia výrobcov ocele očakáva pre rok 2018 trojpercentný nárast dopytu, pričom najrýchlejšie, o 5,3 %, by mal rásť práve trh v Európskej únii.Podľa Baka odvetvie však naďalej musí počítať s rôznymi rizikami. Medzi kľúčové možno radiť globálnu nadprodukciu ocele, nedostatočný manažment výrobných kapacít, nestálosť cien ocele a železnej rudy, pokles dopytu v Číne, regulačné opatrenia či silnejúce protekcionistické opatrenia na kľúčových trhoch. Hutnícky priemysel preto ostáva medzi najrizikovejšími priemyselnými sektormi.