Analýza INESS: Byrokratický index sa medziročne znížil na 221 hodín

Bratislava 4. októbra (TASR) – Slovenská výrobná firma so štyrmi zamestnancami potrebuje na byrokratické povinnosti ročne 221 hodín času, čo je o hodinu menej ako vlani. Vyplýva to z aktuálnej štúdie Byrokratický index 2019 Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS).Oproti roku 2018 sa znížil počet hodín potrebných na agendu ochrany osobných údajov (GDPR), pribudli však povinnosti súvisiace s eKasou, nahlasovaním zamestnancov 2. rizikovej kategórie, povinnej registrácie konečného užívateľa výhod, ale aj pri ohlasovaní voľného pracovného miesta.Z 221 hodín najväčšiu časť odkrojila agenda zamestnávania vrátanie manažmentu daní a odvodov pre zamestnancov, na ktorú potrebuje firma 84,5 hodiny. Oblasť podnikateľských daní si vyžiadala 46 hodín. Pokles počtu hodín, ktoré podnikateľ musí venovať ochrane osobných údajov, nebol podľa INESS spôsobený zmenou pravidiel, ale faktom, že v roku 2018 index zahŕňal aj vysoké náklady z prvotného zavádzania tohto systému.uviedol analytik INESS Martin Vlachynský.V porovnaní s ďalšími tromi krajinami, ktoré sa v tomto roku do Byrokratického indexu zapojili, je na tom Slovensko najlepšie. Byrokratický index dosiahol v Českej republike hodnotu 226 hodín, v Litve 244 hodín a v Španielsku 363 hodín.O znižovaní byrokracie sa v poslednom čase čoraz viac hovorí aj na úrovni vlády. Vlachynský však upozornil, že uvedenie zámerov do praxe je problematické.myslí si Vlachynský. Medziročná zmena zníženia byrokratickej záťaže podniku o jednu hodinu predstavuje podľa analytika prinajlepšom stagnáciu.