Premiér Abe sa chce stretnúť s Kim Čong-unom kvôli uneseným Japoncom

Japonský premiér Šinzó Abe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 4. októbra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe v piatok vyhlásil, že je odhodlaný stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, aby spoločne vyriešili prípad Japoncov, ktorých v minulosti uniesli severokórejskí agenti.Abe sa chce s lídrom Severnej Kórey stretnúť aj napriek napätiu v regióne, ktoré KĽDR spôsobila svojím najnovším testom balistických rakiet, píše agentúra Reuters.vyhlásil Abe na úvod zasadnutia parlamentu.Severná Kórea sa v roku 2002 priznala, že pred desiatkami rokov jej agenti uniesli 13 Japoncov. Japonsko však tvrdí, že unesených bolo 17 jeho občanov, z ktorých sa piati vrátili späť do vlasti. Podľa KĽDR je osem unesených osôb už mŕtvych a ďalší štyria na jej územie nikdy nevstúpili.Ako uviedla japonská vláda, Severná Kórea vypálila v stredu dva projektily, ktoré boli zrejmea jeden z nich dopadol do japonských teritoriálnych vôd.Japonsko testy nových balistických rakiet odsúdilo. Abe uviedol, že išlo o porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.Testy nových balistických rakiet odpaľovaných z ponoriek (submarine-launched ballistic missile, SLBM) vo vodách pri východnom pobreží krajiny sa uskutočnili len niekoľko dní pred obnovením jadrových rozhovorov medzi USA a KĽDR.