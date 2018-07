Analýza: Letná makroekonomika bude v znamení väčšieho rizika

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júla (TASR) – Trhy bude v nadchádzajúcich mesiacoch ovplyvňovať najmä spomaľujúci sa ekonomický rast, nedostatok likvidity a návrat inflácie. Myslí si to makrostratég Saxo Bank Christopher Dembik.Interný model Saxo Bank merajúci globálny úverový impulz v 18 krajinách, ktoré spolu tvoria 69,4 % globálneho hrubého domáceho produktu (HDP), hovorí o zmenšení likvidity na trhu. Podľa spoločnosti Fidelity bude zníženie likvidity centrálnej banky hlavnou témou tretieho štvrťroku 2018.pripomína Fidelity.Koniec obdobia celosvetovo synchronizovaného ekonomického rastu naznačujú podľa analytika Saxo Bank aj neformálne signály. Jedným z nich je Južná Kórea, ktorá je považovaná za spoľahlivý indikátor medzinárodného obchodu.priblížil Dembik, podľa ktorého to potvrdzuje, že bez zohľadnenia amerického protekcionizmu je medzinárodný obchod v útlme.V krátkom a strednodobom horizonte podľa neho existuje viacero faktorov, ktoré najmä v Spojených štátoch amerických ženú infláciu nahor. Vyššiu infláciu podľa Fidelity prinesú obchodné vojny, politické riziko a vyššie ceny ropy.ozrejmil Dembik dlhodobejší výhľad.Scenár otvorenej obchodnej vojny prísť nemusí, myslí si Dembik, spor medzi USA a Čínou však vytláča investorov z trhov, na ktorých preto v súčasnosti chýba likvidita a integrita.zdôraznil s tým, že to, čo sa deje na ázijských trhoch, sa pravdepodobne bude diať aj na trhoch rozvinutých.Nízka likvidita amerického dolára podľa analytika predznamenáva, že cena peňazí bude rásť. Týka sa to najmä rozvíjajúcich sa trhov.objasňuje Dembik. Čína sa však snaží vrátiť úverový impulz späť do pozitívneho teritória, aby povzbudila domácu aj svetovú ekonomiku, dodáva analytik.