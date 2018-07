Žiaci aj bývalí študenti ďakujú učiteľom a mentorom z celého Slovenska za ich obetavosť

Termín na nominácie predlžujú do 9. septembra

Prečo vznikla Cena Dionýza Ilkoviča? Pozrite si krátke video

"Chcel by som jej poďakovať za roky, počas ktorých ma pripravovala na Turnaj mladých fyzikov, keď bola ochotná byť s nami v škole do štvrtej," hovorí vo videu Samuel Novák, žiak Gymnázia J.A. Raymana v Prešove o svojej učiteľke Ivete Štefančínovej. Študenti na jej hodinách po vyučovaní vyrobili napríklad miniatúrne auto na vodíkový pohon, s ktorým súťažili na pretekoch v Bratislave. Pani učiteľka je len jedna zo 43 nominovaných pedagógov, mentorov a dobrovoľníkov z celého Slovenka, ktorí boli minulý rok nominovaní na ocenenie Cena Dionýza Ilkoviča. Príbehy štyroch z nich sa podarilo zachytiť vo videách, v ktorých vystupujú aj ich bývalí študenti, súčasní žiaci a kolegovia. "Myslím si, že ľudia by mali vracať to, čo sa naučili, ďalším. Vtedy bude spoločnosť prosperovať a posúvať sa ďalej," hovorí o svojom poslaní jeden z hlavných protagonistov Matej Badin , dobrovoľník z Gymnázia Jura Hronca, ktorý pripravuje študentov z celého Slovenska na výberové sústredenie Turnaja mladých fyzikov. "Týchto šikovných pedagógov a nadšencov nepoznáme. Nedostáva sa im adekvátnej odmeny za ich obetavú prácu a úsilie v oblasti mimoškolskej prípravy tých najtalentovanejších študentov," vysvetľuje Marián Marek, generálny riaditeľ slovenskej technologickej spoločnosti PosAm, ktorá stojí za Cenou Dionýza Ilkoviča. "Toto ocenenie je pre nich formou spoločenského uznania. Zaslúžia si, aby sa o nich hovorilo viac." Práve z tohto dôvodu vznikla séria videí s ich príbehmi. Sú uverejnené na webe ocenenia https://www.cenadi.sk/inspirativne-pribehy/ a na Facebooku V rámci zbierania príbehov o ľuďoch, ktorí vedú mimoškolské krúžky, navštívili filmári základnú školu na Krosnianskej ulici v Košiciach, Gymnázium J.A. Raymana v Prešove, žilinské gymnázium Veľká okružná 22 a vzdelávací kurz pre stredoškolákov, ktorý vedie dobrovoľník z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.Nominovať vedúceho alebo vedúcu mimoškolského krúžku v predmetoch matematika, fyzika, chémia alebo informatika môže aj tento rok ktokoľvek – žiaci, rodičia, riaditelia alebo kolegovia. Stačí vyplniť formulár na stránke www.cenadi.sk . Organizátori sa rozhodli využiť obdobie letných prázdnin na zbieranie ďalších nominácií. Termín, do ktorého je možné osobnosti nominovať posunuli z konca júla na 9. september 2018. Tento rok záštitu nad ocenením prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.Víťazom prvého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča v roku 2017 sa stal Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Za viac ako 35 rokov vyučovania prilákal k fyzike desiatky talentovaných študentov. Finalistami boli aj Miroslav Kozák z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi a Pavol Kubinec z 1. súkromného gymnázia v Bratislave.