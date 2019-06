Analýza: Nie je isté či bitcoin alebo iná kryptomena prežije

Bitcoin Foto: Fumbi Bitcoin Foto: Fumbi

Bratislava 13. júna (TASR) - Najstaršia a najznámejšia kryptomena bitcoin hlási po nevydarenom minulom roku, keď oslabila o vyše 70 %, svoj návrat. Rastúci dopyt vyhnal jeho cenu na 8000 USD (7065 eur). Od začiatku tohto roka sa hodnota bitcoinu viac než zdvojnásobila.Rástli aj ostatné kryptomeny: ethereum (+90 %), litecoin (+255 %), monero (+85 %). Podľa portálu Coinmarketcap dosahuje trhová hodnota vyše 2000 kryptomien dovedna okolo 250 miliárd USD, čo je zhruba trojnásobok ročného výkonu slovenskej ekonomiky."Opätovný optimizmus okolo bitcoinu zastiera fakt, že jeho reálne využitie v praxi nerastie. Príliš málo ľudí je ochotných vymeniť svoje eurá či doláre za bitcoin a platiť ním za elektroniku na internetových obchodoch či za kávu v kaviarni. O niekoľko týždňov a mesiacov môže hodnota kryptomien klesnúť o desiatky percent," upozorňuje Jakub Rosa, analytik Across Private Investments, a dopĺňa, že ďalším problémom sú časté krádeže a hekerské útoky, ktoré kryptomenové burzy pripravili neraz o desiatky miliónov.Podľa výskumnej spoločnosti Chainalysis sa za prvé štyri mesiace roka zrealizovalo u obchodníkov len 1,3 % transakcií prostredníctvom kryptomien. Väčšina transakcií prebieha formou špekulatívnych burzových obchodov s vidinou rýchleho zárobku."Rastúce objemy obchodovania sú tiež otázne. Podľa spoločnosti Bitwise je väčšina obchodov s bitcoinom podvodom neregulovaných búrz. Až 95 % obchodov nie je reálnych," tvrdí Rosa. Analýza poukazuje, že až pri 71 z 81 sledovaných búrz dominuje tzv. wash trading. Ide o obchody, pri ktorých je kupujúci aj predávajúci ten istý subjekt, čím sa vytvára efekt zvýšenej obchodnej aktivity. Obavy o manipuláciu dát majú aj regulátori, čo je jedným z dôvodov, prečo ešte stále nedali zelenú prvému bitcoinovému indexovému fondu.Kryptomenové burzy nie sú monitorované tak precízne ako akciové. Na nízke zobchodované objemy poukazuje aj fakt, že regulované burzy, kde možno bitcoin obchodovať prostredníctvom futures kontraktov, dosahujú len zlomok zobchodovaných objemov v porovnaní s neregulovanými burzami.Ako analytik konštatuje, nikde nie je napísané, či bitcoin alebo iná kryptomena prežije. Mnohé svetové spoločnosti vyvíjajú vlastné virtuálne meny. Skupina viacerých amerických, európskych a japonských bánk na čele so švajčiarskou UBS chystajú spustenie novej kryptomeny USC (Utility Settlement Coin) na cezhraničné platby. Transakcia by mala obsahovať všetky potrebné informácie na jej dokončenie s cieľom znížiť časovú a nákladovú náročnosť."Ide však o krok do neznáma a je otázne, čo im dovolia regulátori. Ide o ohrozenie funkcie centrálnych bánk ovplyvňovať výšku inflácie a množstvo peňazí v obehu. Posledná finančná kríza poukázala na jednoznačnú potrebu veriteľa poslednej inštancie v podobe centrálnych bánk, ktoré tlmia škody pri šokoch v ekonomike a bankovom sektore. Existencia kryptomien však minimálne tlačí na „reformu“ monopolu v podobe klasických peňazí a často motivuje skostnatený bankový systém k progresu," uzatvára analytik.(1 EUR = 1,323 USD)