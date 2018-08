Analýza: Otepľovanie zatiaľ spotrebu elektriny v Európe nezdvíha

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. augusta (TASR) - Otepľovanie zatiaľ spotrebu elektriny v Európe zásadnejšie nezdvíha. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.Spotreba elektriny dosahuje podľa analýzy svoje maximá vo väčšine európskych krajín počas zimných mesiacov, kedy rastú nároky na svietenie, či na vykurovanie vnútorných priestorov, neraz prostredníctvom elektrického vykurovania. Naopak, počas leta sa spotreba elektriny znižuje a vo väčšine krajín zaostáva za priemerom, a to aj napriek zvýšeným nárokom na chladenie vnútorných priestorov.zdôvodnil Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.Na Cypre sa tak spotreba elektriny oproti priemernému mesiacu podľa Koršňáka zvyšuje počas leta až o viac ako tretinu, na Malte o štvrtinu, v Grécku a Turecku o 15 % až 20 %. Mierny nárast spotreby elektriny (do 10 %) počas leta vykazujú aj Chorváti, Taliani a Španieli.poznamenal.Obdobou vykurovacích stupňo-dní sú podľa analytika tzv. chladiace stupňo-dni. Tento technický index má za cieľ popísať potrebu požiadaviek na chladenie priestorov na základe počasia. Najvyššiu hodnotu počas leta vykazuje na Cypre a Malte, teda v krajinách s najvyššou pozitívnou odchýlkou spotreby elektriny počas leta. Naopak, 6 krajín EÚ na severe Európy (Britské ostrovy, Škandinávia a časť Pobaltia) nevykázali v roku 2017 ani jeden deň, kedy by bolo nevyhnutné (na základe počasia) schladzovať vnútorné priestory.Paradoxne, v absolútnom vyjadrení podľa Koršňáka vykazujú aj počas letného obdobia najvyššiu spotrebu elektriny v prepočte na obyvateľa krajiny na severe Európy ako Nórsko, Fínsko či Švédsko, keď najmä ich severné oblasti neraz aj počas leta vykazujú potrebu dokurovania. Nadpriemernú spotrebu elektriny však nájdeme aj v niektorých ďalších ekonomicky silných krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Luxembursko, ktoré vykazujú skôr podpriemerný počet chladiacich stupňo-dní. To len potvrdzuje fakt, že klimatizácia nie je v mnohých krajinách stále ani zďaleka hlavným zdrojom spotreby elektriny a ten treba hľadať najmä v priemyselných činnostiach.dodal Koršňák.