Podozrivého z podpaľovania áut vo Švédsku zadržali v Turecku

Štokholm/Kodaň 15. augusta (TASR) - Muža podozrivého v súvislosti s podpálením desiatok áut v druhom najväčšom švédskom meste Göteborg zadržali v Turecku. Oznámila to podľa agentúry AP v stredu švédska polícia.V noci z pondelka na utorok podpálili maskovaní páchatelia na juhozápade Švédska približne 80 vozidiel. Väčšinu prípadov hlásili z Göteborgu, ďalšie z neďalekého priemyselného mesta Trollhättan a menší počet tiež z Malmö.Policajný hovorca Thomas Fuxborg v stredu uviedol, že muža-dvadsiatnika zadržali v utorok, keď sa snažil vstúpiť na územie Turecka. Podozrievajú ho z podpaľačstva a očakáva sa, že ho vrátia späť do Švédska.Dvoch ďalších podozrivých - vo veku 16 a 21 rokov - zatkli rovnako v utorok. Obaja žijú v göteborskej mestskej časti Frölunda, kde bolo podpálených viacero áut.Polícia ešte v utorok uviedla, že požiare sa začali krátko po sebe a preto sa nedá vylúčiť, že medzi nimi existuje súvislosť a boli organizované. Podpaľovanie áut sa začalo v pondelok po 21.00 h. Na sociálnych sieťach sa objavili videá zachytávajúce osoby oblečené v tmavých mikinách, ktoré vozidlá poliali horľavinou a zapálili.Pri týchto incidentoch neutrpel nikto zranenia, napriek tomu podpaľovanie vystrašilo miestnych obyvateľov. V Trollhättane dokonca podpaľači hádzali do policajtov kamene. Motív podpaľovania nebol bezprostredne známy.Švédsky premiér Stefan Löfven vyjadril v súvislosti s páchateľmi pobúrenie. V rozhovore pre švédsky rozhlas povedal, že jea dodal, že