ANALÝZA: Šance na globálnu recesiu sa zvyšujú

New York 18. septembra (TASR) - Šance na globálnu recesiu sa zvyšujú napriek voľnejšej menovej politike hlavných centrálnych bánk. A Európa čelí ďalším ôsmim rokom negatívnych úrokových sadzieb. Uviedla to vo svojej predpovedi divízia Asset Managementu americkej banky JPMorgan.“ povedal Bob Michele, šéf oddelenia pre správu aktív americkej investičnej banky.napísal v správe, ktorá bola uverejnená v stredu. Dodal, že bude potrebné, aby došlo k posunu od menovej ku fiškálnej politike.Michele nepredpokladá ukončenie negatívnej úrokovej sadzby v blízkej budúcnosti. Odhaduje, že Európu čaká ďalších osem rokov záporných úrokov.Vzhľadom na slabší globálny rast a trvalo nízku infláciu predpovedá, že centrálne banky budú pokračovať v doterajšej politike.Európska centrálna banka minulý týždeň znížila úroky z úverov na rekordných 0,5 % a očakáva sa, že americký Federálny rezervný systém zníži referenčnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov.Eskalácia napätia v globálnom obchode poškodila výrobný sektor a pravdepodobne sa rozšíri aj do zvyšku ekonomiky.uviedol.ECB zaviedla záporné úrokové sadzby v júni 2014, aby podporila ekonomiku.