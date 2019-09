Akčný plán podporil v okrese Košice-okolie vznik 959 pracovných miest

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v rozhovore s novinármi pred výjazdovým rokovaním vlády v Giraltovciach v okrese Svidník 17. septembra 2019. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čaňa 18. septembra (TASR) – V rámci akčného rozvojového plánu pre okres Košice-okolie sa v ňom od októbra 2018 vytvorilo 959 nových pracovných miest. Zároveň došlo k zníženiu evidovanej nezamestnanosti v okrese na 9,21 percenta. Keďže cieľom akčného plánu (AP) bolo vytvoriť 822 pracovných miest do roku 2022, podarilo sa ho splniť v predstihu. Na tlačovej konferencii po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Čani (okr. Košice-okolie) o tom informoval vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) (Smer-SD).povedal Raši s tým, že z predpokladanej alokácie 69 miliónov eur, ktoré má tento okres preinvestovať z eurofondov v rokoch 2018 až 2002, sú zazmluvnené projekty v hodnote 21 miliónov eur. Označil to za „Regionálny príspevok určený na roky 2018 - 2019 predstavoval sumu viac ako 1,5 milióna eur. Doposiaľ bolo schválených 35 projektov, čo predstavuje jeho 83-percentné plnenie. „" spresnil vicepremiér.Podľa jeho slov množstvo subjektov vytváralo menší počet pracovných miest, čo znamená aj väčšiu stabilitu ich zachovania.dodal. Uviedol, že nové pracovné miesta vznikali diverzifikovane.Do regiónu by podľa vlani schváleného AP mali do roku 2022 putovať investície vo výške viac ako 71 miliónov eur. Z toho predpokladané krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) predstavuje 66,7 milióna eur a regionálny príspevok sumu 4,75 milióna eur.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pripomenul, že od jeho zvolenia za predsedu vlády zasadala vládu dokopy 77-krát, z toho 30-krát v regiónoch. Pripomenul, že popri výjazdových rokovaniach vlády spolu s vybranými ministrami ešte absolvuje výjazdové rokovania predsedu vlády, a to aj do iných regiónov Slovenska.povedal po rokovaní vlády v Čani.