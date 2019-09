ANALÝZA: Schválené zmeny v daniach pre podnikateľov prinášajú riziká

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 21. septembra (TASR) - Zníženie dane z príjmu pre podnikateľov neprinesie podľa analytikov Slovensku žiadny makroekonomický efekt. Upozorňujú na viaceré riziká tohto opatrenia. Kritizujú najmä to, že zníženie dane je nespravodlivé a môže zneprehľadniť daňový systém. Pozitívne hodnotia zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, podľa niektorých odborníkov však mohlo byť vyššie.Parlament tento týždeň schválil viaceré zmeny v daňovej oblasti, ktoré predložili koaliční poslanci. SNS presadila zníženie dane z príjmu pre firmy, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s príjmom z podnikania do 100.000 eur na 15 % z doterajších 21 %. Podľa daňového experta z poradenskej spoločnosti Grant Thornton Wilfrieda Serlesa je vo všeobecnosti znižovanie daňového zaťaženia podnikateľov žiadané, ale nie v navrhovanej podobe." tvrdí Serles. Novela je tak podľa neho nespravodlivá. "" hodnotí Serles.Podobný názor má aj riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš. "," upozorňuje Goliaš. Tiež je presvedčený o tom, že vytváraním rôznych výnimiek sa komplikuje daňový systém.Zníženie dane tiež mohlo byť výraznejšie. Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami má stále vyššie zaťaženie. "," doplnil analytik INESS Radovan Ďurana.SNS už avizovala, že 15-percentná daň z príjmu by mohla byť v budúcnosti pre všetkých podnikateľov. Strana jej výšku považuje za optimálnu, motivujúcu a vyhlásila, že zabraňuje špekuláciám. Poslanci strany sú tiež presvedčení o tom, že veľké firmy sa nebudú deliť aj preto, že by to pre ne bolo administratívne náročné.Podľa analytikov by firmám skôr pomohlo zníženie zaťaženia práce alebo zníženie úrovne zdravotných a sociálnych odvodov. "" hovorí Ďurana.Poslanci koaličného Mosta-Híd zase presadili zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na 21-násobok sumy životného minima z doterajšieho 19,2-násobku. Podľa nich to pomôže nízkopríjmovým rodinám a odstráni sa "".Goliaš toto opatrenie hodnotí pozitívne, keďže nezdaniteľné minimum rástlo dlhodobo pomalšie ako priemerná mzda. "," doplnil Goliaš. Ďurana je zase presvedčený, že zvýšenie mohlo byť väčšie. "" tvrdí analytik.Analytici vidia problém aj vo financovaní samospráv, ktoré sa v dôsledku tejto zmeny obávajú výpadku príjmov. "," priblížil Ďurana.