Návrh zákona o profesionalizácii má ÚVO predložiť do decembra 2020

Na archívnej snímke Miroslav Hlivák. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. septembra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) má predložiť návrh zákona zameraný na profesionalizáciu úradu do konca decembra 2020. Uviedol to predseda úradu Miroslav Hlivák s tým, že v tejto súvislosti bude vytvorená pracovná skupina." priblížil Hlivák. Návrh plánuje pripraviť po odbornej diskusii so všetkými verejnými obstarávateľmi, obstarávateľmi, zástupcami podnikateľov, Iniciatívy za vládu zákona, ale aj akademickej obce.Pôvodne ÚVO navrhoval koncept komory odborných garantov, avšak v rámci medzirezortného pripomienkového konania vznikla alternatíva, aby tému profesionalizácie verejného obstarávania zastrešil samotný úrad. Vláda si podľa Hliváka osvojila tento návrh, s ktorým sa stotožnil aj on sám. "," podotkol v tejto súvislosti.Návrh legislatívneho zámeru zákona o komore odborných garantov verejného obstarávania schválila začiatkom septembra vláda s pripomienkami. Verejné obstarávanie by sa podľa neho malo profesionalizovať. Túto oblasť by mal zastrešovať ÚVO.