ANALÝZA: Spor medzi Washingtonom a Pekingom poškodzuje európske firmy

Peking 18. septembra (TASR) - Eskalujúci obchodný spor medzi Čínou a USA poškodzuje európske firmy a narušuje globálne dodávateľské siete. Uviedla to v reakcii na najnovší vývoz obchodných vzťahov medzi Pekingom a Washingtonom Obchodná komora Európskej únie v Číne (EUCCC).V najnovšom prieskume, ktorý komora uskutočnila, zhruba 54 % z oslovených firiem uviedlo, že negatívne vnímajú americké dovozné clá a zhruba 43 % respondentov takto vníma čínske clá.Dovozné clá, ktoré najväčšie svetové ekonomiky uvalili vzájomne na svoj tovar, zasahujú do hospodárskeho rastu, počtu pracovných miest a nútia firmy odkladať investície, ukázala štúdia. Približne 17 % oslovených firiem uviedlo, že v dôsledku napätia v medzinárodnom obchode sa rozhodli odložiť ďalšie investície alebo plány na rozšírenie svojich aktivít.povedal prezident EUCCC Mats Harborn.Americký prezident Donald Trump v pondelok (17.9.) oznámil, že od nasledujúceho pondelka začnú platiť na ďalšie čínske produkty, a to v ročnej hodnote 200 miliárd USD (171,36 miliardy eur), dovozné clá vo výške 10 %. Navyše, od 1. januára sa clá zvýšia na 25 %. Trump sa pre takýto postup rozhodol preto, aby americké firmy získali čas na nájdenie si alternatívnych trhov.Trump zároveň varoval, že ak Čína pristúpi k odvetným krokom voči americkým farmárom alebo podnikom, uvalí clá aj na ďalší čínsky tovar v hodnote 267 miliárd USD. Od júla zaviedli krajiny voči sebe clá na produkty v hodnote 50 miliárd USD, v júli na tovar za 34 miliárd USD a auguste za 16 miliárd USD.Európske firmy súhlasia s názorom Američanov, čo sa týka čínskych obchodných a investičných praktík.dodal Harborn.