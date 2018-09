Radíme: Zvýšila sa pokuta za neprihlásenie zamestnanca

Ilustračné foto. Foto: Tablet.tv Ilustračné foto. Foto: Tablet.tv

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Zamestnávatelia by mali zvýšiť pozornosť. Zvýšila sa totiž pokuta za neprihlásenie zamestnanca."Upozorňujeme zamestnávateľov na zmeny v sadzobníku pokút, na základe ktorého sa zvýšila od 1.8.2018 pokuta za oneskorené prihlásenie zamestnanca, a to do výšky 16,60 eura za každý deň omeškania. Do konca júla 2018 mohla byť pokuta maximálne 3,32 eura za každý deň omeškania.Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 eura za každý deň omeškania," uviedol Peter Višváder, hovorca poisťovne.Podľa neho do konca júla 2018 bola pokuta maximálne do výšky 6,60 eura za každý deň omeškania. Najnižšia sadza sa zmenila tiež, a to zo sumy 0,30 eura na 0,60 eura za každý deň omeškania.Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť zamestnanca na sociálne poistenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. Jeho povinnosťou je tiež predkladať Sociálnej poisťovni výkazy poistného a príspevkov s prílohou - najneskôr v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného. Pokuty za nepredloženie výkazu alebo aj za predloženie po lehote sa takisto zvýšili.O uložení pokuty rozhoduje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, pričom zohľadňuje závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom.