Analýza: Spustenie výroby v Jaguari Land Rover ovplyvní rast ekonomiky

Na archívnej snímke pracovníci v Tréningovej akadémii automobilky Jaguar Land Rover v závode pri Nitre 29. mája 2018. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 25. októbra (TASR) - Spustenie štandardnej výroby v novej automobilke Jaguar Land Rover (JLR) pri Nitre pozitívne ovplyvní rast ekonomiky, ale aj vývoj na trhu práce. Očakávajú to analytici.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej bude posun vidieť v priemyselnej výrobe aj v exportoch, keďže väčšina vyrobených áut pôjde na vývoz.konštatuje Muchová.Zrýchlenie rastu slovenskej ekonomiky v najbližších rokoch, i vďaka novej automobilke, predpokladajú aj analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií. Podľa nich by mal v budúcom roku rast HDP zrýchliť na 4,5 % vďaka exportu automobilového priemyslu.priblížil IFP v septembrovej makroprognóze. Pozitívne očakávania má aj Národná banka Slovenska, podľa ktorej by mal rast ekonomiky v budúcom roku dosiahnuť rovnako 4,5 %, pričom tiež očakáva, že export by mal profitovať z nábehu výroby v automobilovom priemysle.predpokladá tiež NBS.Výroba dopravných prostriedkov patrí k hlavným ťahúňom slovenského priemyslu.očakáva Muchová.Príchod novej automobilky by sa však mohol podpísať aj pod rast zamestnanosti a to nielen v samotnom závode, ale aj v prípade subdodávateľov.doplnila Muchová.Problémom do budúcnosti však môže byť zabezpečenie kvalitnej pracovnej sily.upozornila Muchová, podľa ktorej by celkovo pre Slovensko bolo vhodné väčšie zameranie na vedu a výskum.Rizikom môže byť aj príliš jednostranná zameranosť Slovenska na automobilové odvetvie.tvrdí Muchová. K ďalším významným priemyselným odvetviam patrí výroba elektrických zariadení či výroba a spracovanie kovov.