Foto: JAGUAR OTVORIL VÝROBNÝ ZÁVOD V NITRE

Nitra 25. októbra – Spoločnosť Jaguar Land Rover vo štvrtok oficiálne otvorila svoj nový výrobný závod v Strategickom parku Nitra. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 1500 ľudí, do konca budúceho roka by mala mať 2800 zamestnancov, informoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti Alexander Wortberg. Celková výrobná kapacita predstavuje 150.000 automobilov ročne.





Do výstavby automobilky britská spoločnosť investovala 1,4 miliardy eur, ďalších 129 miliónov eur poskytlo pre výstavbu závodu Slovensko ako štátnu pomoc. „Slovensko má zdravé podnikateľské prostredie atraktívne pre významných svetových investorov. Vláda podporila investičnou pomocou tento projekt a som rád, že podporu odobrila pred pár dňami aj Európska komisia," povedal predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).Výstavbu závodu v Nitre pripravovala spoločnosť Jaguar Land Rover štyri roky, samotná výstavba sa začala v septembri 2016. Nová prevádzka sa rozkladá na ploche 300.000 metrov štvorcových. Prvým vyrábaným modelom je Land Rover Discovery, ktorý bude automobilka vyrábať výlučne v Nitre. „Ďalší model plánuje v horizonte nasledujúcich dvoch rokov, zatiaľ ho nebudeme špecifikovať," povedal Wortberg. Vozidlá vyrábané v Nitre budú smerovať do viac ako 170 krajín. Spoločnosť plánuje tri štvrtiny produkcie exportovať železničnou dopravou, zvyšok nákladnou cestnou dopravou.čítajte tiež:Spoločnosť je pripravená aj na ďalšie rozširovanie svojej prevádzky v Nitre. „Našu kapacitu vieme zdvojnásobiť na 300.000 automobilov ročne, ak to situácia na trhu umožní. Začali sme už so žiadosťami o povolenie na rozšírenie fabriky, aby sme vedeli rýchlo reagovať v prípade potreby. Rozhodnutie o rozšírení kapacít sme však zatiaľ neprijali," zdôraznil Wortberg.Rozhodnutie investovať na Slovensku je podľa neho súčasťou širšej stratégie, ktorá bola prijatá pred referendom o brexite a súčasná situácia neovplyvňuje plány automobilky na Slovensku. „Je dôležité, aby zostal otvorený trh, ktorý je nastavený dobre, aby zostali podmienky nezmenené. Tvrdý brexit nám môže spôsobiť veľké problémy. Máme komponenty, ktoré dovážame z Veľkej Británie. Pripravujeme sa na rôzne scenáre, aby bola ich dodávka plynule zabezpečená."





Prevádzkový riaditeľ vyzdvihol kvalitu slovenských subdodávateľov komponentov. „V súčasnosti máme zhruba 22.000 komponentov od slovenských dodávateľov a tento podiel chceme zvyšovať. Na Slovensku je dobre vyvinuté zázemie pre automobilový priemysel, je tu vysoká kvalita dodávateľov, ktorí majú v tomto sektore vytvorené veľmi dobré podmienky," povedal Wortberg.



V automobilke v súčasnosti pracuje 1500 zamestnancov, z ktorých 98 percent pochádza zo Slovenska. V novembri sa začne druhá náborová vlna, v rámci ktorej spoločnosť plánuje vytvoriť 850 pracovných miest. Výrobní pracovníci absolvujú dvanásťtýždňový školiaci program v Tréningovej akadémii, do výstavby ktorej spoločnosť investovala 7,5 milióna eur. Podľa odhadov vznikne na Slovensku aj ďalších 22.000 nepriamych pracovných miest v subdodávateľských firmách a obslužných činnostiach.

























