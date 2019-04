Analýza: SR a ČR majú porovnateľný komerčný chov králikov ako Nemecko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. apríla (TASR) - Porovnateľnú úroveň komerčného chovu králikov ako Nemecko (22 králikov na 100 obyvateľov) v prepočte na obyvateľa vykazuje aj Slovensko (18 králikov na 100 obyvateľov), ako aj Česko (25 králikov na 100 obyvateľov). Uviedol to v analýze Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Priemer EÚ je podľa neho 35 králikov na 100 obyvateľov.upozornil.Veľkonočný zajac (králik) má podľa analýzy svoj pôvod pravdepodobne ešte v predkresťanskej dobe, a to v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari. Spolu so šírením kresťanstva v Európe si ho ako jeden zo symbolov osvojilo aj toto v súčasnosti najrozšírenejšie náboženstvo v našom regióne. Svoje miesto má pritom zajac nielen v kresťanstve, ale aj vo viacerých ďalších náboženstvách a mytológiách – od gréckej, egyptskej až po čínsku. Zvyčajne symbolizuje šťastie, plynúci čas, krátkosť života, označovaný je aj za atribút zmŕtvychvstania. V Byzancii bol zajac vo zvieracej symbolike zase znakom Krista.