Na východe Kanady museli pre záplavy evakuovať už viac ako 1500 osôb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 22. apríla (TASR) - Pre povodne, ktoré cez víkend zasiahli východnú Kanadu, muselo byť evakuovaných už viac ako 1500 osôb. S odvolaním sa na nedeľňajšie informácie miestnych úradov o tom píše agentúra AFP.Záplavy, ktoré spôsobila kombinácia silných dažďov a topiaceho sa snehu, zasiahli najskôr provinciu Ontário a následne aj juh provincie Quebec a provinciu New Brunswick.Úrady sa spočiatku obávali, že by sa mohli zopakovať katastrofické povodne z roku 2017 - ktoré boli v Kanade najhoršie za posledné polstoročie - avšak podľa AFP boli v nedeľu ich predpoklady už optimistickejšie."Očakávame silné záplavy, avšak vo všeobecnosti by nemali dosiahnuť intenzitu z roku 2017," uviedol v tejto súvislosti hovorca kanadskej civilnej obrany, pričom zdôraznil, že "Povodne si v sobotu vyžiadali aj prvú obeť na živote po tom, ako si vodič v provincii Ontário nevšimol, že voda strhla most a následne sa aj so svojím vozidlom zrútil do rieky.