Analýza: Tvrdý brexit má vyššiu pravdepodobnosť ako predtým

Bratislava 23. júla (TASR) - Tvrdý brexit má vyššiu pravdepodobnosť ako predtým. Uviedla to analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová v reakcii na oznámenie, že novým lídrom britskej Konzervatívnej strany a zároveň aj novým britským premiérom sa stal Boris Johnson.priblížila.Podľa Muchovej bude veľa závisieť od toho, ako sa nový premiér k týmto potenciálnym problémom postaví a aká bude jeho povolebná rétorika voči EÚ. V nedávnom hlasovaní dolnej komory britského parlamentu poslanci budúcemu premiérovi sťažili situáciu tým, že efektívne znemožnili rozpustenie parlamentu medzi 9. októbrom a 18. decembrom. Premiér by teda nemohol ukončiť sedenie parlamentu s cieľom realizovať tvrdý brexit.poznamenala.Podľa analytičky bude na trhy naďalej vplývať pretrvávajúca neistota, najmä hrozba prípadného tvrdého brexitu.spresnila.Muchová upozornila, že naďalej platí aprílové rozhodnutie európskych lídrov, ktorým sa flexibilne predĺžil termín brexitu do 31. októbra. Vzhľadom na momentálny vývoj na britskej politickej scéne to ale vyzerá tak, že nový predseda vlády bude mať neľahkú situáciu, rovnako názorovo rozdelený parlament a pomerne málo času." dodala Muchová.Podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa sa Johnson niekoľkokrát jasne a zreteľne vyjadril, že chce, aby krajina opustila EÚ do konca októbra, bez ohľadu na to, či to bude po dobrom alebo po zlom, teda bez brexitovej dohody. Stále nie je úplne zrejmé, či sa mu to podarí.doplnil Pánis.