Odvážne deti môžu absolvovať nočnú prehliadku Oravského hradu

Oravský Podzámok 23. júla (TASR) – Pre deti, ktoré majú odvahu navštíviť Oravský hrad po zotmení, môžu v piatok 26. júla absolvovať nočnú prehliadku. Hrad sa tento rok premení na rozprávkovú pesničkovú krajinu, v ktorej sa postrácali všetky noty.“ priblížila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.Prehliadku oživia rozprávkové i nadprirodzené bytosti a ich príbehy. Vstupy do hradu budú každých 15 minút od 18.30 h do 22.30 h.Oravský hrad, vybudovaný na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako „orlie hniezdo“, je jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.