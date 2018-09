Analýza: V júli sa v bankách obnovil rast vkladov podnikov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. septembra (TASR) - Rast úverov súkromnému sektoru sa v júli tohto roka mierne spomalil. Spôsobili to výlučne firmy, ktoré sa zadlžovali v bankách menej. Naopak, v raste pokračovali úvery domácnostiam. Dôvodom sú nízke úrokové sadzby. Zrýchlenie rastu ekonomiky však pomohlo obnoviť zvyšovanie vkladov firiem.Úvery súkromnému sektoru v júli tohto roka medzimesačne vzrástli o 0,7 %, čo predstavovalo spomalenie o 0,6 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročná dynamika sa mierne spomalila na 10,3 %.priblížili analytici Národnej banky Slovenska (NBS). Napriek spomaleniu podľa analytikov naznačuje vývoj úverov, že investičná činnosť by mohla pokračovať v raste aj v treťom štvrťroku.Úvery domácnostiam rástli medzimesačným tempom na úrovni jedného percenta. "očakávajú analytici NBS. Dopyt po úveroch zvyšujú stále nízke úrokové sadzby, ktoré sa pri úveroch na nehnuteľnosti pohybujú na úrovni 1,5 %.doplnili analytici NBS.Vklady súkromného sektora v júli medzimesačne vzrástli o 0,7 %, medziročný rast sa zrýchlil o 0,6 p.b. na 7,1 %.zdôvodnili analytici NBS. Peniaze do bánk ukladali najmä firmy z priemyselnej výroby a obchodu.