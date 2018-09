Ford plánuje ukončiť výrobu niektorých modelov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Detroit 3. septembra (TASR) - Americká automobilka Ford Motor plánuje ukončiť výrobu niektorých svojich modelov v rámci reštrukturalizácie svojej prevádzky, ktorú avizovala začiatkom tohto roka. Uviedli to londýnske noviny Times s odvolaním sa na nemenované zdroje.Podľa britských novín Ford plánuje ukončenie výroby modelov Mondeo, Galaxy a S-Max a chce sa zamerať na lukratívnejšie športovo-úžitkové vozidlá (SUV). Ford tiež plánuje znížiť počet autosalónov, napísali Times.V júli generálny riaditeľ spoločnosti Ford Jim Hackett vyhlásil, že firma plánuje vynaložiť okolo 11 miliárd USD (9,44 miliardy eur) na reštrukturalizáciu svojho európskeho podnikania.Ford vykázal v 2. kvartáli 2018 v Európe stratu 73 miliónov USD a čelí ďalším výzvam v súvislosti s odchodom Británie z Európskej únie (EÚ). Analytici spoločnosti Morgan Stanley predpovedajú, že Ford by mohol prepustiť až 12 % z viac ako 200.000 zamestnancov, a toto prepúšťanie sa do veľkej miery sústredí v Európe.Podľa Times interné rokovania o reštrukturalizácii v spoločnosti Ford budú trvať ešte niekoľko mesiacov a môžu viesť k tomu, že sa európska divízia stane súčasťou spoločného podniku s inou automobilkou.