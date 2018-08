Analýza: Vyššie clá na autá sú rizikom pre krajiny V4 vrátane SR

Ilustračná snímka. Foto: Kia Motors Slovakia s.r.o. Foto: Kia Motors Slovakia s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Zvýšenie ciel na dovoz vozidiel z Európskej únie (EÚ) do Spojených štátov amerických predstavuje významné riziko pre ekonomiky krajín V4 a vplyv na ne bude priamy aj nepriamy. Týka sa to aj Slovenska, ktorého vývoz vozidiel do USA tvorí až 60 % celkového exportu do Ameriky. Upozorňuje na to vo svojej najnovšej analýze nadnárodná spoločnosť Coface.Pri zohľadnení všetkých tovarov, ktoré EÚ vyváža do USA, predstavuje podiel automobilového priemyslu okolo 13 %. Vystavenie sa riziku jednotlivých krajín by preto v prípade zvýšenia cla zo strany USA bolo rôzne.konštatuje analytik Coface pre strednú a východnú Európu Grzegorz Sielewicz.Zvýšenie ciel by však významne pocítil aj stredoeurópsky región, keďže postupne zvyšuje výrobu áut a podiel automobilového sektoru na vývoze.doplnil Sielewicz. Podobnú hodnotu vyváža aj Slovensko, no pre neho to predstavuje až 60 % celkového exportu do USA a takmer 5 % celkového vývozu slovenských vozidiel. V prípade Českej republiky a Poľska nie je americký trh až taká významná destinácia.vyčíslil Sielewicz.Pokiaľ však ide o vplyv zvýšenia ciel na ekonomiku jednotlivých krajín, do úvahy treba vziať aj fakt, že krajiny V4 sú silne integrované do celosvetových, najmä nemeckých automobilových výrobných reťazcov, takže priamy a nepriamy vplyv nie je zanedbateľný. Kombinovaná pridaná hodnota, priama aj nepriama, vytvorená vďaka vývozu vozidiel do USA, predstavuje približne 0,9 % HDP v Maďarsku, 0,6 % na Slovensku, 0,5 % v Českej republike a 0,3 % v Poľsku.konštatuje Sielewicz. Obdobne aj pre Slovensko bude podstatné to, aký vplyv bude mať zavedenie ciel na Nemecko.upozorňuje oblastný manažér Coface Slovensko Juraj Janči.Skutočný vplyv na krajiny V4 by podľa Sielewicza závisel aj od rozhodnutí výrobcov automobilov.vypočítal Sielewicz. Do úvahy pripadá možnosť, že by výrobcovia automobilov hľadali lokality s nižšími nákladmi na pracovnú silu, ako sú krajiny V4.dodal Janči.