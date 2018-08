Samovražedný útočník zabil na západe Iraku najmenej sedem ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 29. augusta (TASR) - Najmenej sedem ľudí zabil v stredu v meste al-Káim na západe Iraku samovražedný útočník, ktorý odpálil nálož vo svojom vozidle pri kontrolnom stanovišti bezpečnostných síl. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na irackú armádu.Pri výbuchu prišli o život štyria príslušníci irackých bezpečnostných síl a traja civilisti, vyplýva z oznámenia armády. Štyria ďalší vojaci utrpeli zranenia.Zdroj z bezpečnostných síl pre DPA však povedal, že uvedené kontrolné stanovište na okraji mesta napadla skupina militantov, pričom zahynulo až 21 ľudí, z nich 15 bolo členmi provládnych milícií známych ako Sily ľudovej mobilizácie.Mesto al-Káim, ležiace 500 kilometrov západne od Bagdadu, sa nachádza neďaleko irackej hranice so Sýriou v provincii Anbár, kde extrémistická skupina Islamský štát (IS) ovládala viacero miest. Al-Káim mal pre IS strategický význam vzhľadom na cezhraničný prístup k baštám týchto džihádistov v Sýrii.IS v uplynulých mesiacoch prišiel o rozľahlé oblasti územia, ktoré kontroloval v Iraku a Sýrii. Militanti tejto skupiny stále ovládajú izolované lokality v oboch krajinách.