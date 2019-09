Analýzy za 790.000 eur bude pre SŠHR pripravovať Stengl Consulting

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – Víťazom súťaže na prípravu analýz pre Správu štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR sa stala bratislavská firma Stengl Consulting. Spoločnosť bude v nasledujúcich štyroch rokoch pre SŠHR pripravovať za 790.000 eur analýzy so zameraním na potravinovú, energetickú a ďalšiu bezpečnosť Slovenska pri zabezpečovaní a nakladaní so štátnymi hmotnými rezervami, vyplýva z údajov zverejnených vo vestníku verejného obstarávania. Peniaze na tieto analýzy získala SŠHR z fondov Európskej únie (EÚ).Do súťaže sa prihlásili dve firmy, pričom jediným kritériom na určenie víťaza bola výsledná cena. Súťaž vyhlásili tesne pred Vianocami 20. decembra minulého roka a termín jej ukončenia bol predĺžený do 8. marca. Cena zákazky, odhadovaná pri vyhlásení obstarávania vo výške 790.000 eur, sa súťažou nezmenila a je rovnaká ako víťazná ponuka. Súčasťou požadovaných služieb je aj poskytovanie odborných konzultácií pre dotknuté oblasti. Stengl Consulting mala podľa portálu Finstat v roku 2018 tržby vo výške 395.070 eur a zisk 31.633 eur.SŠHR zaplatí analýzy z projektu Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí a riadenie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov v Správe štátnych hmotných rezerv, ktorý bol podporený finančnými prostriedkami EÚ z Operačného programu Kvalita životného prostredia v celkovej výške 3,051 milióna eur. Cieľom projektu je zlepšenie pripravenosti SŠHR SR na riešenie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy s využitím moderných nástrojov sledovania, analýzy a plánovania efektívneho, včasného, hospodárneho a účelného využitia štátnych hmotných rezerv.