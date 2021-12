Ancelotti po triumfe v derby avizuje útok na titul, Barca opäť zakopla

V šlágri 17. kola španielskej La Ligy uspeli futbalisti Realu Madrid. Na Santiago Bernabeu pred vyše 51.000 divákmi zdolali mestského rivala Atletico 2:0. Obhajca titulu v derby neokúsil chuť víťazstva už v 11 zápasoch a jeho sen o obhajobe sa pomaly, no isto rozplýva. Real vyhral v lige siedmykrát za sebou, na čele má 8 bodový náskok pred FC Sevilla, ktorá má zápas k dobru. Opäť zaváhala FC Barcelona, v Pamplone prišla o výhru v závere a po remíze 2:2 stráca na lídra už 18 bodov.





O triumfe "bieleho baletu" rozhodli góly Karima Benzemu a Marca Asensia, veľký podiel na prestížnom triumfe mal s dvoma gólovými prihrávkami Vinicius Junior. Benzema exportnou strelou z voleja strelil už svoj 36. gól v sezóne, čím si stanovil kariérne maximum. Pred duelom boli pochybnosti, či nastúpi, napokon odohral prvý polčas. Taliansky kouč domácich Carlo Ancelotti po zápase otvorene potvrdil majstrovské ambície Realu, vychválil svojich hráčov do nebies a bol nadšený z výkonu chorvátskeho stredopoliara Luku Modriča. "Nemyslím si, že môžeme hovoriť o akomsi Ancelottiho efekte. Mám tím, ktorý má výkonmi na ihrisku necháva pokojným. Výborne zvláda zápasy, predvádza dobrú hru v defenzíve. A je to tím, nie sú to len vysoko kvalitní jednotlivci. To je ten podstatný rozdiel," citovala agentúra DPA Ancelottiho, ktorý bez výhovoriek pripustil útok na titul: "Sme jasný favorit na titul, pretože hráme veľmi dobre, lepšie ako ostatní. Sústredíme sa na najbližšie zápasy, pretože za mentálne poľavenie by sme mohli draho zaplatiť. Toto je jediná cesta, ako sa priblížiť zisku titulu. Máme výbornú sériu a tak jediný problém je, že liga sa ešte zďaleka nekončí, ešte musíme odohrať 21 zápasov. Ale som spokojný ako hráme, teraz najmä s viac ako solídnou obranou. Ešte ale neodpisujem žiadneho súpera."Tridsaťšesťročný špílmacher Modrič výkonom nadchol svojho trénera: "Musím mu zagratulovať, pretože bol neuveriteľný. Ani to neviem opísať, bol skvelý s loptou aj bez nej. Bol výnimočný, odohral skvelý zápas, ukázal osobnosť a charakter. Je to špeciálny futbalista." Brazílčan Vinicius Junior sa stal prvým hráčom, ktorý si v derby v 21. storočí zapísal dve asistencie. "Stále sa zlepšuje. Veľa mu nehovorím, pretože nemusím. Potrebuje byť len efektívnejší. Vravím mu, že nemusí kľučkovať, aby to dokázal. Že musí hrať pre tím a teraz mal dve asistencie, ktoré mužstvu pomohli vyhrať," vysvetlil Ancelotti."Real je momentálne neľútostný. Dostane sa dopredu a skóruje. Zaslúžil si zvíťaziť. Páči sa mi jeho hra. Majú silnú defenzívu, vedie ohromne rýchlo prepnúť do útoku a sú vpredu efektívni. Budú mať skvelú sezónu," citovala agentúra AP trénera hostí Diega Simeoneho, ktorého tím stráca zo štvrtého miesta tabuľky na Real už 13 bodov.Po prehre v Lige majstrov v Mníchove 0:3 sa "Barce" nepodarilo rehabilitovať v lige. Premiérovými gólmi tínedžerov Nica Gonzaleza a Abdeho Ezzalzouliho síce na pôde Osasuny dvakrát viedla, ale striedajúci Chimy Avila napokon v 86. minúte rozhodol o deľbe bodov. "Našťastie máme našich mladíkov, ktorí teraz podržali mužstvo. Boli výborní. Musíme postupne pracovať, no nečaká nás nič jednoduché, aby sme sa opäť dostali do popredia. Pomohol by nám nejaký dobrý výsledok. V tomto zápase sme už držali víťazstvo v rukách, ale nechali sme ho odísť," zhodnotil duel tréner Kataláncov Xavi.