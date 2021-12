FIA zamietla oba protesty Mercedesu, Hamiltonov tím sa chce odvolať

Medzinárodná automobilová federácia (FIA) potvrdila zisk titulu majstra sveta v F1 pre Maxa Verstappena. V nedeľu večer zamietla oba protesty tímu Mercedes proti výsledkom Veľkej ceny Abú Zabí. Holanďan v službách Red Bullu v nej v poslednom kole predstihol Lewisa Hamiltona a získal svoj prvý titul šampióna formuly 1. Mercedes sa však ešte proti verdiktom plánuje odvolať a prípad môže skončiť až na Športovom arbitrážnom súde (CAS).





Predstavitelia tímu Mercedes hneď po pretekoch podali dva oficiálne protesty. Podľa nich boli porušené dva články pravidiel F1, ktoré hovoria o predbiehaní pred a za safety carom a aj o podmienkach, za akých sa počas prítomnosti bezpečnostného vozidla môžu posunúť o kolo pomalšie monoposty.K porušeniu predmetných bodov pravidiel došlo podľa Mercedesu v závere pretekov, keď Verstappen vyťažil z prítomnosti bezpečnostného vozidla, vďaka čomu sa dostal do tesnej blízkosti Hamiltona a krátko po reštarte ho dokázal predbehnúť. Stajňa poukázala na porušenie podmienok, ktoré musia byť dodržané, keď sa riaditeľstvo pretekov rozhodne stiahnuť safety car. V takom prípade sa musí počkať, kým sa o kolo pomalší pretekári zaradia do "vláčiku", no to sa na VC Abú Zabí nestalo. Stewardi FIA však oba protesty po viac ako štyroch hodinách po skončení pretekov zamietli ako neopodstatnené.Jedným z predmetov protestu bolo možné porušenie pravidiel v podaní Verstappena, ktorý predbehol Hamiltona ešte počas prítomnosti bezpečnostného vozidla na trati. "Hoci sa monopost s číslom 33 (Verstappen) v určitom momente, na veľmi krátky čas, mierne posunulo pred monopost č. 44 (Hamilton) v čase, keď obaja pretekári zrýchľovali a brzdili, posunulo sa späť za auto č. 44. V súlade s tým sa protest zamieta," uvádza sa v oficiálnom stanovisku FIA.Ďalší protest sa týkal procesu reštartu a počtu "pustených" áut, ktoré predbehli safety car, keď na to dostali povolenie. Túto možnosť dostali iba piati (Norris, Alonso, Ocon, Leclerc a Vettel), ktorí boli pôvodne medzi Hamiltonom a Verstappenom. Mercedes uviedol, že Hamilton by vyhral preteky, keby všetci predbehli safety car a teda aj Ricciardo, Stroll a Schumacher. Stewardi rozhodli, že menovaná trojica nezasahovala do poradia na prvých dvoch miestach a zároveň pripomenula, že riaditeľ pretekov Michael Masi mal v tomto prípade právomoc kontrolovať používanie bezpečnostného vozidla a jeho prípadné odvolanie z trate.