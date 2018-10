Ancelotti to na Liverpool vie, Pochettino túži po skalpe Barcelony

Tréner Neapolu Carlo Ancelotti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo LM 2018/19, streda 3. októbra:



C-skupina



18.55 Paríž St. Germain - CZ Belehrad /Artur Dias (Portug.)/

21.00 SSC Neapol - FC Liverpool /Viktor Kassai (Maď.)/



Tabuľka:



1. FC Liverpool 1 1 0 0 3:2 3

2. CZ Belehrad 1 0 1 0 0:0 1

SSC Neapol 1 0 1 0 0:0 1

4. Paríž St. Germain 1 0 0 1 2:3 0



D-skupina



18.55 Lokomotiv Moskva - FC Schalke 04 Gelsenkirchen /rozhoduje: Anthony Taylor (Angl.)/

21.00 FC Porto - Galatasaray Istanbul /Michael Oliver (Angl.)/



Tabuľka:



1. Galatarasay Istanbul 1 1 0 0 3:0 3

2. Schalke 04 Gelsenkirchen 1 0 1 0 1:1 1

FC Porto 1 0 1 0 1:1 1

4. Lokomotiv Moskva 1 0 0 1 0:3 0



A-skupina



21.00 Atletico Madrid - FC Bruggy /Ivan KRUŽLIAK - Peter KRÁĽOVIČ, Filip GLOVA (všetci SR)/

21.00 Borussia Dortmund - AS Monaco /Aleksej Kulbakov (Biel.)/



Tabuľka:



1. Atleico Madrid 1 1 0 0 2:1 3

2. Borussia Dortmund 1 1 0 0 1:0 3

3. AS Monaco 1 0 0 1 1:2 0

4. FC Bruggy 1 0 0 1 0:1 0



B-skupina



21.00 PSV Eindhoven - Inter Miláno /Milorad Mažič (Srb.)/

21.00 Tottenham Hotspur - FC Barcelona /Felix Zwayer (Nem.)/



Tabuľka:



1. FC Barcelona 1 1 0 0 4:0 3

2. Inter Miláno 1 1 0 0 2:1 3

3. Tottenham Hotspur 1 0 0 1 1:2 0

4. PSV Eindhoven 1 0 0 1 0:4 0

Bratislava 3. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Neapola Carlo Ancelotti proti Liverpoolu ešte neokúsil trpkosť prehry a úspešnú sériu chce predĺžiť aj v stredajšom zápase Ligy majstrov 2018/19. Taliansky vicemajster potrebuje na San Paolo zabrať naplno, v úvodnom vystúpení v C-skupine totiž iba remizoval na pôde Crvenej Zvezdy Belehrad 0:0. Neapolu v zostave so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom nevyšla generálka na Liverpool, keď v sobotňajšom šlágri Serie A prehral na pôde Juventusu Turín 1:3.Na "starú dámu" stráca už šesť bodov. "Začali sme veľmi dobre a aktívne, strelili sme rýchly gól. Škoda, že sme do konca prvého polčasu prišli o tesný náskok. Postupne sme prenechali domácim stred poľa a nedokázali sme dlhšie udržať loptu na našich kopačkách. Za stavu 1:2 sme chceli vrhnúť všetky sily do útoku, no prišlo veľmi prísne vylúčenie Maria Ruia. Podľa môjho názoru nemal hlavný rozhodca žiaden dôvod na to, aby mu udelil červenú kartu. Musíme túto prehru rýchlo hodiť za hlavu a naplno sa sústrediť na súboj proti Liverpoolu, chceme v ňom získať všetky tri body," zdôraznil Ancelotti pre neapolský klubový web. V roku 2007 priviedol AC Miláno k zisku najcennejšej európskej trofeje práve po finálovom triumfe 2:0 nad "The Reds".Liverpool stratil v sobotu prvé body v novom ročníku anglickej Premier League po remíze 1:1 na ihrisku londýnskej Chelsea, ktorú v závere exportnou strelou zariadil Daniel Sturridge. Pre anglického reprezentanta to bol jubilejný 50. presný zásah vo farbách Liverpoolu.mädlil si ruky tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. V druhom zápase skupiny privíta Paríž St. Germain, ktorý je vo francúzskej Ligue 1 zatiaľ stopercentný, CZ Belehrad.Šláger B-skupiny medzi Tottenhamom Hotspur a Barcelonou bude mať špecifickú príchuť pre trénera domácich Mauricia Pochettina, ktorý počas aktívnej kariéry pôsobil desať rokov v Espanyole. V katalánskej metropole zažil veľa duelov proti slávnejšiemu mestskému rivalovi.povedal v rozhovore pre španielsky denník Marca argentínsky kouč, ktorému pre zranenie zadného stehenného svalu bude chýbať stredopoliar Dele Alli.Barcelona v La Lige nevyhrala tri zápasy za sebou, keď doplatila na chyby v obrane a nízku efektivitu pri premieňaní šancí.zdôraznil Messi, ktorý sa v sobotu pri domácej remíze 1:1 s Athleticom Bilbao dostal na ihrisko až po hodine hry a podieľal sa na vyrovnávajúcom góle Munira El Haddadiho. "Fanúšikovia čakajú, že urobím zázraky, no Barcelona nemôže byť závislá na jednom hráčovi. Musíme hrať ako tím."V druhom dueli B-skupiny hostí PSV Eindhoven milánsky Inter v kádri so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom. V sobotňajšom súboji Serie A proti Cagliari (2:0) ho tréner "nerazzurri" Luciano Spalletti nechal odpočívať, proti Eindhovenu by mal figurovať v základnej jedenástke.pochvaľoval si Spalletti.Kouč Eindhovenu Mark van Bommel, bývalý hráč AC Miláno, nemá na Inter najlepšie spomienky. V roku 2010 ešte počas pôsobenia v Bayerne Mníchove zažil v Madride neúspešné finále proti tímu, ktorý vtedy viedol Jose Mourinho.zaspomínal si v rozhovore pre taliansky denník Gazzetta dello Sport bývalý holandský reprezentant, ktorý považuje B-skupinu za najťažšiu zo všetkých.Zápas A-skupiny medzi Atleticom Madrid a FC Bruggy povedie ako hlavný slovenský rozhodca Ivan Kružliak. Jeho asistentmi budú krajania Peter Kráľovič a Filip Glova, štvrtým rozhodcom Tomáš Mokoš. Borussia Dortmund nastúpi proti francúzskemu tímu AS Monaco v pozícii lídra nemeckej bundesligy, do ktorej sa dostala vďaka triumfu 4:2 na ihrisku Bayeru Leverkusen. Vo štvrťfinále v sezóne 2016/17 však ťahal vestfálsky tím v oboch stretnutiach s "kniežatami" za kratší koniec. V D-skupine bude o prvé body bojovať Lokomotiv Moskva, od 18.55 SELČ ho čaká súboj proti Schalke 04. Porto si zmeria sily s Galatasarayom Istanbul.