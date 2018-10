NHL: Ottawa napokon poslala Jaroša na farmu do Belleville

Na snímke obranca Christián Jaroš. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 3. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš napokon začne novú sezónu v nižšej zámorskej súťaži AHL. Vedenie klubu NHL Ottawa Senators ho tesne pred štarom ročníka poslalo na farmu do Belleville, informoval denník Ottawa Sun.Manažment a tréneri Ottawy sa nakoniec rozhodli, že si ponechajú v prvom tíme iba 22 hráčov, hoci každý klub ich môže mať na súpiske až 23. Po konci prípravného kempu mali v kádri ôsmich obrancov a dvaja by teda nehrávali, čo by nebolo ideálne pre vývoj mladíkov, akých majúv defenzíve. Bena Harpura, ktorému sa nevydaril kemp, nechceli poslať na farmu, lebo by ho predtým museli umiestniť na listinu nechránených hráčov. Takže sa museli rozhodnúť medzi dvojicou hráčov s dvojcestnými kontraktmi Jaroš - Maxime Lajoie. Voľba napokon padla na slovenského zadáka. Ten má však veľkú šancu čoskoro sa vrátiť do prvého mužstva, v prípade zranení v obrane by ho zrejme ako prvého povolali z farmy.Jaroš absolvoval premiéru v NHL už v minulej sezóne, keď odohral za Senators dva zápasy. Ottawa odštartuje sezónu aj bez slovenského útočníka Mariána Gáboríka, ktorý má stále problémy s chrbticou a klub ho podľa očakávania umiestnil na listinu zranených hráčov.Na štarte novej sezóny NHL by sa tak mohlo objaviť v zostavách profiligových klubov šesť Slovákov - Jaroslav Halák, Zdeno Chára (obaja Boston), Martin Marinčin (Toronto), Richard Pánik (Arizona), Tomáš Tatar (Montreal) a Marko Daňo (Winnipeg).