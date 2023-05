Andrassy priblížil výzvy NKÚ, ktoré prináša 21. storočie. Jednou z tém bude aj sprenevera (video)

Opakované kontroly

Včasná reakcia úradu

Štruktúra úradu

26.5.2023 (SITA.sk) - Aj pred Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) stoja výzvy, ktoré prináša 21. storočie. Na tlačovej besede to uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy Dodal, že oveľa viac musia vykonávať kontroly, kde vedia výsledky merať na základe dopadov. Na základe prierezových kontrol tiež vedia parlamentu i vláde odporúčať legislatívne zmeny, čo považuje za cestu k tomu, aby sa neopakovali chyby, na ktoré NKÚ opakovane poukazuje.Za dôležitú tému označil i opakované kontroly tam, kde už v minulosti niečo zistili a kontrolujú prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov aj ich efekt.Výzva, ktorá podľa Andrassyho bude stáť pred úradom najbližších päť či desať rokov je aj téma súvisiaca so spreneverou. Dodal, že medzinárodný kongres kontrolných inštitúcií odporučil, aby už počas výkonov kontroly kontrolné inštitúcie väčšmi sledovali korupčné a podvodné správanie.Cezeň sa podľa Andrassyho môže každý rok stratiť významné množstvo prostriedkov. Na NKÚ chcú teda vytvoriť novú metodiku a mať špecialistov, ktorí by na základe medzinárodných štandardov posudzovali korupčnosť v kontrolovaných subjektoch.V posledných 12 mesiacoch došlo podľa Andrasssyho k zmenám vo fungovaní inštitúcií aj spoločnosti, a to ako na Slovensku, tak aj v Európskej únii Dodal, že súčasná doba je veľmi flexibilná a kompetentní na to potrebujú reagovať. Spomenul pandémiu COVID-19, vojnový konflikt na Ukrajine, ale aj energetickú krízu, ktoré viedli k mimoriadnym opatreniam. To podľa neho vedie i kontrolné inštitúcie k väčšej flexibilite.NKÚ podľa svojho šéfa reagoval tým, že zmenil princípy plánovania, od ročných plánov činností prešli na takzvané plávajúce plánovanie.To im vytvorilo priestor na to, aby dokázali reagovať a včas ísť do kontrol, ktoré sú podstatné, či už z hľadiska spoločenskej diskusie, alebo rizík bez toho, aby museli čakať polroka či rok z hľadiska štandardného plánovania na to, aby mohli vykonávať kontrolnú činnosť.Ako príklady Andrassy uviedol Plán obnovy a odolnosti, Pôdohospodársku platobnú agentúru Slovenský pozemkový fond , no napríklad aj konanie vlády a ministerstva hospodárstva v súvislosti s energetickou krízou.„Jedna vec je plánovanie, druhá je štruktúra tohto úradu," vraví šéf NKÚ. Vysvetlil, že úrad zvykol kopírovať štruktúru inštitúcií tohto štátu.Poznamenal, že rozpočtové pravidlá v štáte sú rovnaké, a teda nepovažuje za potrebné mať špecialistov na ministerstvo obrany, či školstva, ale takých, ktorí rozumejú rozpočtovým otázkam, nakladaniu s majetkom či európskym fondom.Preto remodelovali štruktúru úradu tak, aby nebola postavená na inštitucionálnosti, ale na problémoch a ich prierezovosti.