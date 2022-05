Andrassy sľubuje, že bude pracovať v prospech verejnosti. Ak budú politici brať kritiku ako útok, tak osobný vzťah skončí (video)

Ochrana verejných financií

Bývalý smerák v tom má jasno

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) nie je služobníkom ani koalície, ani opozície a má slúžiť verejnosti. Vyhlásil to novozvolený predseda NKÚ Ľubomír Andrassy na tlačovej konferencii spolu s končiacim šéfom národných kontrolórov Karolom Mitríkom . Ten odmietol , že by bol svedkom pokusov pri kontrolách „pozametať“ veci pod koberec.„Keď sme skontrolovali mýtny systém, na vláde nebola debata, ako zefektívniť výber, ale bola veľká debata, že poškodzujeme dobré meno politikov,“ povedal Mitrík.„Zvláštne tlaky“ necítil a žil uzavretý spôsob života. Povedal tiež, že sa veľmi teší, že na úrade je zabezpečená kontinuita. Andrassy totiž pôsobil na NKÚ najskôr ako riaditeľ kancelárie predsedu a neskôr ako podpredseda úradu.Nový šéf NKÚ Andrassy povedal, že kontrola nie je o tom, či sa dobre použili rozpočtové pravidlá, ale či sa peniaze zo štátnej kasy používajú hospodárne a efektívne.„Toto oveľa viac bolí politikov,“ uviedol Andrassy s tým, že kontrola oslobodzuje a častokrát bolí. Poznamenal, že ak to politik vezme ako útok, tak osobný vzťah skončí.„Ja som bol zo Smeru-SD vylúčený, lebo som sa postavil proti politike, ktorú robili reprezentanti Smeru-SD na komunálnej úrovni,“ komentoval Andrassy svoju politickú minulosť.Agentúra SITA bude správu aktualizovať.