André Rieu – Live v Bratislave 2022

9.3.2022 - Svetová hviezda André Rieu je bezpochyby jeden z najpopulárnejších medzinárodných hudobníkov tejto doby. Vychýrený "kráľ valčíka" od Mexika po Austráliu si hrá svoju vlastnú ligu s približne 600 000 divákmi ročne, predstihujúc tak megahviezdy ako Bruno Mars, AC/DC či Rihanna. V roku 2022 navštívi Slovensko hneď dvakrát. Po vypredanom májovom koncerte, pridáva koncert aj na jeseň, a to 19.novembra.





"Môj orchester a ja sme nadšení, že sa tento rok uvidíme v Bratislave dvakrát! Hudba, a hlavne valčík, sú veľmi dôležitou súčasťou môjho života," tvrdí André Rieu. "Ak sa kúsok hudby dotýka môjho srdca, dotkne sa aj toho vášho. Táto nádherná hudba mi umožňuje priniesť radosť do života a humor do sveta. Veľmi sa teším, že strávim prekrásne večery spoločne s našimi milovanými slovenskými fanúšikmi a dúfam, že všetci budete opäť tancovať v uličkách."Koncerty Andrého Rieua sú ohňostrojom emócií. Počas 90 koncertov ročne Rieu zaručuje dokonalú zábavu so svetoznámymi, romantickými a precítenými melódiami ako aj množstvami prekvapení, humoru a medzinárodných sólistov najvyššej kvality. Spolu so 60-členným Orchestrom Johanna Straussa, najväčším vlastným orchestrom na svete, je charizmatický Holanďan na turné okolo sveta už vyše 30 rokov. Nie je nič neobvyklé vidieť jeho oddaných fanúšikov tancovať v uličkách.Celosvetová tour Andrého Rieu začína v Amerike a pokračovať bude v Európe. Aby bol jeho produkčný tím schopný previezť obrovské množstvo produkcie medzi kontinentmi, všetky kostýmy, nástroje a samotné pódium bolo vytvorené až štyrikrát. André Rieu bude taktiež vystupovať na svojom tradičnom open air festivale, ktorý sa koná v jeho rodnom meste Maastricht v Holandsku v júli, na ktorí zavíta viac než 150 000 fanúšikov z celého sveta.Vyše 40 miliónov predaných CD a DVD, 30 prvých priečok v hitparádach a 500 platinových ocenení robia z Andrého Rieua skutočného "majstra davov", podľa chvál The New York Times. Jeho videá na YouTube presiahli doteraz viac než miliardu videní. Na Facebooku sleduje kráľa valčíku 8 miliónov fanúšikov.André Rieu je ženatý už vyše 40 rokov a so svojou manželkou Marjorie žije na zámku z roku 1452 v jeho rodnom meste Maastricht v Holandsku. Dvojica má dvoch synov a päť vnúčat.Všetky vstupenky zakúpené na predchádzajúce termíny podujatia André Rieu (10.6.2020, 12.11.2020, 3.6.2021 a 18.11.2021), zostávajú v platnosti na termín podujatia 31.5.2022.Užite si fantastický mix valčíka, filmovej hudby, muzikálov, opery a hitov. Získajte najlepšie vstupenky na nezabudnuteľný zážitok s André Rieu - LIVE!, už v streduodInformačný servis