Šlask a SĽUK galaprogramom uzavrú projekt FOLK_Like it

Bratislavské Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (MDPOH) bude v utorok dejiskom spoločného galaprogramu profesionálnych folklórnych súborov Šlask z Poľska a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). Predstavením vyvrcholí projekt poľskej strany FOLK_Like it.





"V minulosti sme mali spoločný projekt týkajúci sa tancov, kde poľský súbor učil svoje ľudové tance iné profesionálne telesá zo susedných krajín. Druhé kolo sa týka krojov, kostýmov, ako pracovať s tradičnými kostýmami, ako ich štylizovať na scénu a starať sa o ne," povedal pre TASR umelecký vedúci SĽUK-u Stanislav Marišler. Potvrdil, že spoločný galaprogram na javisku bratislavského mestského divadla projekt FOLK_Like it uzavrie, tentoraz však nedôjde k tanečnému spojeniu oboch telies.Súbor piesní a tancov Šlask predstaví slovenskému publiku svoj reprezentatívny program Prichádza Poľsko. "Na javisku sa objaví v plnej kráse ľudových krojov, v repertoári najkrajších národných piesní a tancov. Veľkú časť programu tvoria skladby alebo hudobné úpravy Stanislawa Hadynu a choreografia Elwiry Kamiňskej, spoluzakladateľky súboru," informuje na svojej webstránke SĽUK. Dodáva, že v repertoári upravenom špeciálne pre projekt FOLK_Like it poľský súbor zhromaždil kolekciu piesní a tancov, ktoré už takmer 70 rokov vytvárajú medzinárodnú umeleckú značku Šlask.Sľukári pripravili pre spoločný projekt výber svojich najúspešnejších choreografií posledného obdobia. "Predstavuje krásu tradičného ľudového umenia v umeleckom spracovaní choreografov a skladateľov a v špičkovom prevedení profesionálneho tanečného súboru, ľudovej hudby a ženskej speváckej skupiny," avizuje súbor pestrú mozaiku tancov a piesní z celého Slovenska, v ktorej predvedie rozmanitosť slovenských krojov a kostýmov.Predstavenie v rámci projektu "FOLK_Like it - kroj ako zrkadlo kultúry a determinant národnej identity na príklade Poľska, Slovenska, Chorvátska, Srbska a Maďarska" spolufinancuje poľské ministerstvo kultúry a národného dedičstva v rámci programu Inšpirujúca kultúra 2021 - 2022.