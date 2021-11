André Rieu: Toto rozhodnutie som urobil s bolesťou v srdci. Koncert kráľa valčíkov sa presúva na 31. mája 2022

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 -Blížiaci sa koncert jedného z najúspešnejších inštrumentalistov sveta,, ktorý bol plánovaný na 18.11.2021, sa spolu s ďalšími európskymi koncertmi presúva na máj 2022. André Rieu neostal nič dlžný svojej povesti a návštevníkom slovenského koncertu posiela personalizovanú správu. "Vzhľadom na súčasnú situáciu, v súvislosti s pandémiou koronavírusu, som sa rozhodol odložiť tohto týždňový koncert v Bratislave na 31. mája 2022. Je to veľká udalosť pre 7 000 ľudí a za súčasných okolností, veľmi vysokému počtu infikovaných ľudí a preťažený systém zdravotnej starostlivosti, Vám nemôžem dopriať bezstarostný a šťastný večer a odohrať koncert pre také veľké publikum na Slovensku. Toto rozhodnutie som urobil s bolesťou v srdci, pretože po 19 mesiacoch bez koncertov sme netúžili po ničom inom, ako vyskočiť na pódium a hrať. Ale mám pocit, že toto je jediná správna vec, ktorú teraz môžete urobiť a vaša bezpečnosť je mojou najvyššou prioritou. Vstupenky na budúcoročný koncert, samozrejme, zostávajú v platnosti. Ďakujem a dúfam, že sa všetci uvidíme 31. mája 2022! Veľa lásky!,”odkazuje so smútkom v srdci samotný Rieu.Obrovský, nie len hudobný zážitok, sa tak nauskutočníVšetky vstupenky zakúpené na podujatie plánované 18.11.2021 ostávajú automaticky v platnosti aj naďalej, a to na nový (presunutý) termín koncertu 31. mája 2022.Ďalšie informácie sú k dispozícii na: www.andrerieu.com Informačný servis